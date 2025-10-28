У США інвестують $80 мільярдів у будівництво ядерних реакторів Westinghouse

Уряд США, Brookfield та Cameco оголосили про стратегічне партнерство для прискорення розгортання ядерної енергетики в Америці. В рамках угоди буде збудовано ядерних реакторів на $80 мільярдів із використанням технології Westinghouse Electric Company. Проєкт спрямований на забезпечення енергією датацентрів і розвиток штучного інтелекту. Про це повідомила компанія Camecо.

У центрі нового стратегічного партнерства - будівництво ядерних реакторів принаймні на $80 мільярдів по всій території Сполучених Штатів із використанням ядерної технології Westinghouse.

В жовтні 2022 року Brookfield та Cameco уклали стратегічне партнерство для придбання Westinghouse.

"Це партнерство з урядом США допоможе розкрити потенціал, який Westinghouse та ядерна енергетика можуть відіграти для прискорення розвитку штучного інтелекту в Сполучених Штатах, одночасно задовольняючи дедалі більший попит на електроенергію та потреби енергетичної безпеки у великих масштабах", - заявив Коннор Тескі, президент Brookfield Asset Management.

Кожен двоблоковий проєкт Westinghouse AP1000 створює або підтримує 45 000 робочих місць у сфері виробництва та інжинірингу в 43 штатах. Національне розгортання створить понад 100 000 робочих місць у будівництві.

Після будівництва реактори генеруватимуть надійну та безпечну електроенергію, зокрема для потужностей датацентрів і обчислювальних систем, які стимулюватимуть зростання штучного інтелекту в Америці.