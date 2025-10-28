Фінансові новини
У Молдові оприлюднили склад нового уряду
14:18 28.10.2025 |
Кандидат у прем'єр-міністри Молдови Александру Мунтяну, який понад 20 років проживає в Україні, оприлюднив повний список міністрів нового уряду країни.
Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".
Як свідчить список, із минулого уряду на своїх посадах можуть залишитися очільник Міністерства закордонних справ Міхай Попшой та віцепрем'єрка з європейської інтеграції Крістіна Герасімов.
Також можуть залишитися на своїх місцях міністр інфраструктури та регіонального розвитку Владімір Боля, міністр освіти Дан Перчун, міністерка сільського господарства Людмила Катлабуга, міністр внутрішніх справ Даніела Місаїл-Нікітін, міністр оборони Анатолій Носатий та міністр енергетики Дорін Жунгієту.
У новому уряді колишній посол Молдови в Україні Валеріу Ківерь може обійняти посаду віцепрем'єра з питань повернення Придністров'я.
"Це команда, з якою я піду до парламенту, щоб попросити депутатів проголосувати за довіру", - оголосив Мунтяну.
Він заявив, що пріоритетом його команди є "забезпечення економічного зростання разом із професійною командою уряду, яка гарантуватиме, що Республіка Молдова буде готова приєднатися до ЄС у найближчі роки".
Після того як Мунтяну представив свою команду і програму, голосування за новий уряд Молдови у парламенті відбудеться 31 жовтня.
