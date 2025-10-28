Фінансові новини
- |
- 28.10.25
- |
- 14:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США звільнили від санкцій Трампа німецьку «дочку» «Роснєфті»
13:38 28.10.2025 |
Міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе заявила, що уряд США надав письмові гарантії, що німецька "дочка" російської компанії "Роснєфть" буде звільнена від нових енергетичних санкцій, оскільки цей актив більше не перебуває під контролем Росії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це німецька міністерка сказала у коментарі агентству Reuters у вівторок.
Райхе розповіла, що США випустили вчора ввечері "листа з гарантіями", в якому визнали, що діяльність компанії "Роснєфть" в Німеччині була повністю відокремлена від російської материнської компанії.
Німеччина звернулася до Вашингтона за роз'ясненнями після того, як адміністрація президента Дональда Трампа запровадила санкції проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл".
Німецький уряд конфіскував активи компанії "Роснєфть" після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році і з того часу неодноразово продовжував термін довірчого управління.
Німеччина мала домовленість з Росією про продаж "Роснефть Deutschland". Як покупця розглядали Катар, але переговори зрештою провалились, бо сторони не змогли домовитися про ціну.
"Роснефть Deutschland" володіє акціями трьох німецьких нафтопереробних заводів, які забезпечують 12% загальної переробної потужності Німеччини, тому санкції могли стати болючими для країни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У листопаді Україна вийде на 500-800 перехоплювачів БпЛА на добу – Зеленський
|ООН: Атаки дронів РФ на цивільних - злочин проти людяності
|Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів
|Шведська Saab хотіла б відкрити завод із виробництва винищувачів Gripen в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Єврокомісія пропонує державам ЄС дати «зелене світло» переговорам з Україною в компоненті GOVSATCOM
|Казахстан думає, що робити з частками «Лукойла» в нафтопроектах після санкцій США
|США звільнили від санкцій Трампа німецьку «дочку» «Роснєфті»
|Після санкцій Трампа російський сорт нафти ESPO став дешевшим, ніж Brent
|Фінський міністр: боротьба з Росією в Україні вирішальна для стримування Китаю
|Угорщина найгірша в ЄС за рівнем верховенства права
Бізнес
|Мінцифри проводить державний хакатон зі створення ШІ-сервісів
|Рекорд: Skoda Superb TDI проїхав 2831 км на одному баку
|Windows 11 отримала аналог Google Lens — візуальний пошук працює через Bing
|Reuters: Китайський підрозділ Nexperia відновлює продаж мікросхем у Китаї
|Європейці домовилися спільно розробляти конкурента Starlink
|Google розробила квантовий алгоритм, що працює в 13 тис. разів швидше за алгоритм суперкомп'ютерів
|YouTube запускає інструмент для виявлення та видалення deepfake-відео