США звільнили від санкцій Трампа німецьку «дочку» «Роснєфті»

Міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе заявила, що уряд США надав письмові гарантії, що німецька "дочка" російської компанії "Роснєфть" буде звільнена від нових енергетичних санкцій, оскільки цей актив більше не перебуває під контролем Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це німецька міністерка сказала у коментарі агентству Reuters у вівторок.

Райхе розповіла, що США випустили вчора ввечері "листа з гарантіями", в якому визнали, що діяльність компанії "Роснєфть" в Німеччині була повністю відокремлена від російської материнської компанії.

Німеччина звернулася до Вашингтона за роз'ясненнями після того, як адміністрація президента Дональда Трампа запровадила санкції проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл".

Німецький уряд конфіскував активи компанії "Роснєфть" після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році і з того часу неодноразово продовжував термін довірчого управління.

Німеччина мала домовленість з Росією про продаж "Роснефть Deutschland". Як покупця розглядали Катар, але переговори зрештою провалились, бо сторони не змогли домовитися про ціну.

"Роснефть Deutschland" володіє акціями трьох німецьких нафтопереробних заводів, які забезпечують 12% загальної переробної потужності Німеччини, тому санкції могли стати болючими для країни.