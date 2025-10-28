Фінансові новини
28.10.25
14:15
Після санкцій Трампа російський сорт нафти ESPO став дешевшим, ніж Brent
13:30 28.10.2025 |
Ціна ключового сорту російської нафти впала після того, як західні санкції змусили китайських переробників скасувати частину закупівель. Сорт ESPO, який відвантажується з Далекого Сходу Росії, цього тижня пропонувався зі знижкою 50 центів за барель до бенчмарку ICE Brent. Про це повідомляє Bloomberg.
Нафтовий ринок перебуває в стані очікування можливих порушень постачань та зміни потоків після того, як США внесли до чорного списку російські компанії "Роснефть" і "Лукойл", посиливши тиск на Москву для припинення війни в Україні.
За інформацією трейдерів, продажі ESPO цього тижня пропонувалися зі знижкою 50 центів за барель, порівняно з минулим тижнем до впровадження санкцій, коли сорт торгувався з премією понад долар за барель.
ESPO має попит як серед державних китайських НПЗ, так і серед приватних переробників. Після запровадження санкцій США китайські державні компанії, включно з Sinopec, скасували частину закупівель морської російської нафти, переважно ESPO.
Приватні НПЗ купують близько 800 000 барелів на день російської нафти з Далекого Сходу, включно з сортами ESPO, Sokol та Sakhalin Blend. За оцінками аналітичної компанії Vortexa Ltd., цей попит "залишатиметься стабільним".
