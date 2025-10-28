Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Після санкцій Трампа російський сорт нафти ESPO став дешевшим, ніж Brent

 

Ціна ключового сорту російської нафти впала після того, як західні санкції змусили китайських переробників скасувати частину закупівель. Сорт ESPO, який відвантажується з Далекого Сходу Росії, цього тижня пропонувався зі знижкою 50 центів за барель до бенчмарку ICE Brent. Про це повідомляє Bloomberg.

Нафтовий ринок перебуває в стані очікування можливих порушень постачань та зміни потоків після того, як США внесли до чорного списку російські компанії "Роснефть" і "Лукойл", посиливши тиск на Москву для припинення війни в Україні.

За інформацією трейдерів, продажі ESPO цього тижня пропонувалися зі знижкою 50 центів за барель, порівняно з минулим тижнем до впровадження санкцій, коли сорт торгувався з премією понад долар за барель.

ESPO має попит як серед державних китайських НПЗ, так і серед приватних переробників. Після запровадження санкцій США китайські державні компанії, включно з Sinopec, скасували частину закупівель морської російської нафти, переважно ESPO.

Приватні НПЗ купують близько 800 000 барелів на день російської нафти з Далекого Сходу, включно з сортами ESPO, Sokol та Sakhalin Blend. За оцінками аналітичної компанії Vortexa Ltd., цей попит "залишатиметься стабільним".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0704
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,9742
  0,2074
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7469  0,05 0,13 42,3363  0,04 0,09
EUR 48,7350  0,13 0,26 49,4094  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 13:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1000  0,02 0,04 42,1300  0,02 0,05
EUR 49,1100  0,12 0,24 49,1400  0,12 0,24

