Індійські НПЗ призупиняють нові замовлення на нафту з росії

Індійські нафтопереробні заводи (НПЗ) не розміщували нових замовлень на закупівлю російської нафти з моменту запровадження нових санкцій, очікуючи роз'яснень від уряду й постачальників. Про це повідомили джерела агентству Reuters.

Деякі НПЗ наразі використовують спотові ринки для покриття своїх потреб у сирій нафті, зазначили джерела, які побажали залишитися анонімними, оскільки не уповноважені спілкуватися зі ЗМІ.

Державна компанія Indian Oil оголосила тендер на закупівлю нафти, тоді як конгломерат Reliance Industries збільшив обсяги закупівель на спотових ринках, повідомляють джерела.

Європейський Союз, Велика Британія й США запровадили низку санкцій проти росії через розв'язану нею повномасштабну війну проти України. Новий пакет санкцій США, оголошений у четвер, спрямований проти двох провідних російських виробників нафти - «лукойлу» й «роснєфті».

Індійські НПЗ готові різко скоротити імпорт російської нафти, щоб виконати нові санкції США, повідомило агентство Reuters 23 жовтня. Це потенційно усуває одну з головних перешкод для укладення торговельної угоди з США.

Минулого тижня Reliance - провідний індійський покупець російської нафти - заявила, що дотримуватиметься санкцій, зберігаючи при цьому відносини з чинними постачальниками. За даними Reuters, компанія також планує припинити імпорт нафти від «роснєфті».

«Ми ще не розміщували замовлення на нові вантажі й скасували деякі, які були заброньовані у трейдерів, пов'язаних із санкційними організаціями», - повідомило одне з джерел.

«Нам потрібно переконатися, що наші закупівлі не пов'язані з підсанкційними організаціями, оскільки банки не сприятимуть платежам», - зазначило інше джерело.

Ще одне джерело повідомило, що його компанія очікує, чи зможе отримати вантажі від непідсанкційних трейдерів або організацій.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), Індія купувала 1,9 млн барелів на добу (б/д) упродовж перших дев'яти місяців 2025 року - це 40% від загального обсягу експорту росії.

Імпорт російської нафти до Індії з квітня по вересень скоротився на 8,4% у річному вимірі через менші знижки й скорочення постачання. НПЗ дедалі більше орієнтуються на нафту з Близького Сходу й США, згідно з даними торговельних джерел і судноплавної аналітики.

