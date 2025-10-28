Фінансові новини
- |
- 28.10.25
- |
- 14:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Анкара закупить у Лондона винищувачі Eurofighter на $11 млрд
09:30 28.10.2025 |
Великобританія та Туреччина підписали угоду вартістю майже 11 мільярдів доларів про продаж турецькій стороні винищувачів Eurofighter Typhoon. Документ було підписано під час візиту прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера до Анкари, повідомляє пресслужба
його уряду у понеділок, 27 жовтня.
Згідно з домовленістю, Британія поставить Туреччині 20 літаків, перший - у 2030 році. В уряді зазначили, що угода допоможе зберегти 20 тисяч робочих місць по всій країні.
"Ця знакова угода з Туреччиною - це перемога для британських робітників, перемога для нашої оборонної промисловості та перемога для безпеки НАТО. По обидва кінці Європи, Великобританія та Туреччина мають життєво важливе значення для подолання викликів нашого часу, і це дозволить нашим Збройним силам ще тісніше співпрацювати, стримуючи загрози та захищаючи наші національні інтереси", - заявив Стармер.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також привітав угоду. "Ми розглядаємо її як новий символ стратегічних відносин між нашими двома близькими союзниками", - цитує його агентство AFP.
Німеччина дала дозвіл на продаж літаків
Літаки Eurofighter Typhoon збираються у Великобританії в рамках багатонаціонального консорціуму, до якого, крім самої Британії, входять ФРН, Італія та Іспанія. Тому всі чотири країни повинні схвалити будь-яку експортну угоду.
У липні уряд Німеччини надав Туреччині письмовий дозвіл на придбання винищувачів. До того Берлін кілька років блокував угоду. Це було пов'язано, зокрема, із занепокоєнням щодо дотримання прав людини в Туреччині, а також її участю у бойових діях у Сирії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У листопаді Україна вийде на 500-800 перехоплювачів БпЛА на добу – Зеленський
|ООН: Атаки дронів РФ на цивільних - злочин проти людяності
|Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів
|Шведська Saab хотіла б відкрити завод із виробництва винищувачів Gripen в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Єврокомісія пропонує державам ЄС дати «зелене світло» переговорам з Україною в компоненті GOVSATCOM
|Казахстан думає, що робити з частками «Лукойла» в нафтопроектах після санкцій США
|США звільнили від санкцій Трампа німецьку «дочку» «Роснєфті»
|Після санкцій Трампа російський сорт нафти ESPO став дешевшим, ніж Brent
|Фінський міністр: боротьба з Росією в Україні вирішальна для стримування Китаю
|Угорщина найгірша в ЄС за рівнем верховенства права
Бізнес
|Мінцифри проводить державний хакатон зі створення ШІ-сервісів
|Рекорд: Skoda Superb TDI проїхав 2831 км на одному баку
|Windows 11 отримала аналог Google Lens — візуальний пошук працює через Bing
|Reuters: Китайський підрозділ Nexperia відновлює продаж мікросхем у Китаї
|Європейці домовилися спільно розробляти конкурента Starlink
|Google розробила квантовий алгоритм, що працює в 13 тис. разів швидше за алгоритм суперкомп'ютерів
|YouTube запускає інструмент для виявлення та видалення deepfake-відео