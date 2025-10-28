Авторизация

Анкара закупить у Лондона винищувачі Eurofighter на $11 млрд

 

Великобританія та Туреччина підписали угоду вартістю майже 11 мільярдів доларів про продаж турецькій стороні винищувачів Eurofighter Typhoon. Документ було підписано під час візиту прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера до Анкари, повідомляє пресслужба

його уряду у понеділок, 27 жовтня.

Згідно з домовленістю, Британія поставить Туреччині 20 літаків, перший - у 2030 році. В уряді зазначили, що угода допоможе зберегти 20 тисяч робочих місць по всій країні.

"Ця знакова угода з Туреччиною - це перемога для британських робітників, перемога для нашої оборонної промисловості та перемога для безпеки НАТО. По обидва кінці Європи, Великобританія та Туреччина мають життєво важливе значення для подолання викликів нашого часу, і це дозволить нашим Збройним силам ще тісніше співпрацювати, стримуючи загрози та захищаючи наші національні інтереси", - заявив Стармер.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також привітав угоду. "Ми розглядаємо її як новий символ стратегічних відносин між нашими двома близькими союзниками", - цитує його агентство AFP.

Німеччина дала дозвіл на продаж літаків

Літаки Eurofighter Typhoon збираються у Великобританії в рамках багатонаціонального консорціуму, до якого, крім самої Британії, входять ФРН, Італія та Іспанія. Тому всі чотири країни повинні схвалити будь-яку експортну угоду.

У липні уряд Німеччини надав Туреччині письмовий дозвіл на придбання винищувачів. До того Берлін кілька років блокував угоду. Це було пов'язано, зокрема, із занепокоєнням щодо дотримання прав людини в Туреччині, а також її участю у бойових діях у Сирії.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

