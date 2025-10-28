Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швеція знизить вік кримінальної відповідальності до 13 років

 

У понеділок уряд Швеції оприлюднив довгоочікуваний законопроєкт про зниження віку кримінальної відповідальності з 15 до 13 років з метою боротьби з насильством з боку злочинних угруповань.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

У разі прийняття реформи 13- і 14-річні підлітки можуть бути засуджені до тюремного ув'язнення за тяжкі злочини.

Ця ініціатива є наслідком багаторічної стурбованості щодо вербування злочинними бандами неповнолітніх для здійснення стрілянини, вибухів і вбивств.

Злочинні групи користуються тим, що особи віком до 15 років не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Міністр юстиції Гуннар Стреммер заявив, що профілактика залишається важливою, але наголосив, що відповідальність повинна застосовуватися незалежно від віку.

Шведська поліція оцінила, що в 2024 році 1700 осіб віком до 18 років були активними членами злочинних угруповань.

Ця пропозиція, підтримана ультраправими "Шведськими демократами" і яка, як очікується, набуде чинності влітку, викликала жорстку критику з боку юридичних експертів та захисників прав людини.

У статті для Dagens Nyheter 26 прокурорів та колишніх прокурорів попередили, що цей захід може порушити принципи захисту дітей і не допоможе приборкати насильство банд.

Це питання привернуло увагу в регіоні після того, як шведські банди розширили свою діяльність на сусідні Данію, Норвегію та Фінляндію, де їхні особливо жорстокі методи викликають занепокоєння у влади.

Фінляндія, де вік кримінальної відповідальності залишається 15 років, також обговорює, чи слідувати прикладу Швеції.
Ключові теги: Швеція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0704
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,9742
  0,2074
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7469  0,05 0,13 42,3363  0,04 0,09
EUR 48,7350  0,13 0,26 49,4094  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 13:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1000  0,02 0,04 42,1300  0,02 0,05
EUR 49,1100  0,12 0,24 49,1400  0,12 0,24

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес