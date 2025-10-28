Польща будує три заводи для виробництва великокаліберних снарядів

У Польщі будується три заводи, які будуть виробляти снаряди стандартного натовського калібру 155 мм, повідомив заступник міністра державних активів Конрад Голота в інтерв'ю радіостанції RMF FM.

"З 2016 по 2022 рік наше виробництво (155-мм боєприпасів - ІФ-У) становило в середньому 5000 снарядів на рік. Ми будуємо три заводи з виробництва боєприпасів, які, як очікується, будуть випускати 150 000 - 180 000 боєприпасів на рік", - сказав Голота.

Він додав, що для цього "Польщі довелося придбати спеціальні технології для запуску ліній".

Згідно із заявою заступника міністра, Польща повністю перейде на самозабезпечення такими снарядами "через два-три роки".