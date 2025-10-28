Фінансові новини
- |
- 28.10.25
- |
- 14:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польща будує три заводи для виробництва великокаліберних снарядів
09:21 28.10.2025 |
У Польщі будується три заводи, які будуть виробляти снаряди стандартного натовського калібру 155 мм, повідомив заступник міністра державних активів Конрад Голота в інтерв'ю радіостанції RMF FM.
"З 2016 по 2022 рік наше виробництво (155-мм боєприпасів - ІФ-У) становило в середньому 5000 снарядів на рік. Ми будуємо три заводи з виробництва боєприпасів, які, як очікується, будуть випускати 150 000 - 180 000 боєприпасів на рік", - сказав Голота.
Він додав, що для цього "Польщі довелося придбати спеціальні технології для запуску ліній".
Згідно із заявою заступника міністра, Польща повністю перейде на самозабезпечення такими снарядами "через два-три роки".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У листопаді Україна вийде на 500-800 перехоплювачів БпЛА на добу – Зеленський
|ООН: Атаки дронів РФ на цивільних - злочин проти людяності
|Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів
|Шведська Saab хотіла б відкрити завод із виробництва винищувачів Gripen в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Єврокомісія пропонує державам ЄС дати «зелене світло» переговорам з Україною в компоненті GOVSATCOM
|Казахстан думає, що робити з частками «Лукойла» в нафтопроектах після санкцій США
|США звільнили від санкцій Трампа німецьку «дочку» «Роснєфті»
|Після санкцій Трампа російський сорт нафти ESPO став дешевшим, ніж Brent
|Фінський міністр: боротьба з Росією в Україні вирішальна для стримування Китаю
|Угорщина найгірша в ЄС за рівнем верховенства права
Бізнес
|Мінцифри проводить державний хакатон зі створення ШІ-сервісів
|Рекорд: Skoda Superb TDI проїхав 2831 км на одному баку
|Windows 11 отримала аналог Google Lens — візуальний пошук працює через Bing
|Reuters: Китайський підрозділ Nexperia відновлює продаж мікросхем у Китаї
|Європейці домовилися спільно розробляти конкурента Starlink
|Google розробила квантовий алгоритм, що працює в 13 тис. разів швидше за алгоритм суперкомп'ютерів
|YouTube запускає інструмент для виявлення та видалення deepfake-відео