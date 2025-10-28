Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сполучені Штати та Японія підписали угоду про «новий золотий вік» двосторонніх відносин

 

Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі за підсумками переговорів 28 жовтня у Токіо підписали Велику Угоду (GREAT DEAL), яка має призвести до «нового золотого віку» альянсу між двома країнами.

Про це повідомляє Білий дім та публікує церемонію підписання документа на своєму Ютуб-каналі, передає Укрінформ.

«Обидва лідери із задоволенням відзначили швидкі та постійні зусилля обох країн (із розвитку двостороннього співробітництва - ред.) та підтвердили свою тверду відданість реалізації цієї Великої Угоди», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що укладена угода, деталі якої наразі не оприлюднюються, дозволить Сполученим Штатам та Японії зміцнити економічну безпеку, сприяти їх економічному зростанню та тим самим призведе до глобального процвітання.

«Обидва лідери доручили відповідним міністрам та секретарям вжити подальших кроків для НОВОГО ЗОЛОТОГО ВІКУ постійно зростаючого альянсу між Сполученими Штатами та Японією», - підкреслили в Білому домі.

Трамп і Такаїчі також підписали меморандум про співпрацю в галузі критично важливих мінералів, яким передбачається активізувати діалог між компаніями двох країн, що займаються їх видобуванням та переробкою і мобілізувати підтримку уряду й приватного сектору для розширення виробництва.

Японські медіа із посиланням на Білий дім також повідомляють, що в ході зустрічі прем'єр-міністерка Японії заявила Трампу про необхідність висунення його кандидатури на Нобелівську премію миру.

Після завершення візиту до Японії Трамп відбуде до Південної Кореї на саміт форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), де у четвер, 30 жовтня, планує зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном.
Ключові теги: Японія, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0704
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,9742
  0,2074
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7469  0,05 0,13 42,3363  0,04 0,09
EUR 48,7350  0,13 0,26 49,4094  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 13:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1000  0,02 0,04 42,1300  0,02 0,05
EUR 49,1100  0,12 0,24 49,1400  0,12 0,24

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес