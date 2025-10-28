США встановили Берліну термін, у який треба розв'язати питання німецької Роснєфті – Bloomberg

Вашингтон встановив шестимісячний термін для Берліна для розв'язання питання про право власності на німецькі активи великої російської нафтової компанії "Роснєфть", що дозволить тимчасово звільнити їх від нових американських санкцій. Про це повідомляє агенція Bloomberg з посиланням на поінформованих співрозмовників.

За їх словами, адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила німецьким колегам, що розглядає можливість надати обмежену загальну ліцензію, яку не можна буде продовжити, для німецької Роснєфті (Rosneft Deutschland).

Німецькі чиновники оцінюють цю ідею й нададуть відповідь найближчими днями, повідомили співрозмовці.

Один із них зазначив, що міністерка економіки ФРН Катеріна Райхе має намір обговорити цю тему на зустрічі міністрів енергетики та екології країн Групи Семи (G7), що відбудеться цього тижня у канадському Торонто.

Хоча така домовленість зменшить ризик того, що санкції порушать діяльність німецьких нафтопереробних заводів у найближчому майбутньому, водночас вона посилює тиск на Берлін, щоб він розробив працездатну структуру власності, яка вилучить Росію після закінчення терміну довірчого управління активами у березні 2026 року.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року німецький уряд передав місцеві активи Роснєфті під тимчасове довірче управління і з того часу неодноразово подовжував термін цього. Хоча Берлін домовився з Москвою про продаж німецьких підрозділів компанії, переговори про купівлю з Катаром у кінцевому підсумку провалились, оскільки сторони не змогли домовитись про ціну.

Rosneft Deutschland володіє часткою у трьох німецьких НПЗ, які становлять 12% від загальної нафтопереробної потужності країни, також компанія має частку у Трансальпійському нафтопроводі.

Берлін досі утримувався від націоналізації підприємств через побоювання, що такий крок може спричинити відповідні заходи з боку Кремля проти німецької діяльності у РФ.

До того ж існує ризик порушення постачання на НПЗ PCK Raffinerie GmbH, чиїми акціями також володіє Rosneft Deutschland, оскільки нафта з Казахстану до цього заводу постачається трубопроводом "Дружба", який проходить через російську територію.

Міністерство економіки повідомило, що контактує з відповідними відомствами США й прагне якомога швидше прояснити всі юридичні питання, однак воно відмовилося коментувати деталі перемовин.

Rosneft Deutschland відмовилось від коментарів, а Мінфін США не відповів на запит.

Без американської ліцензії німецький підрозділ Роснєфті ризикує втратити ключових клієнтів з 21 листопада.