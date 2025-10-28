Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мексика відтермінувала дедлайн Трампа щодо мит

 

Мексиканська президентка Клаудія Шейнбаум заявила, що вони з Трампом домовилися продовжити термін укладення торговельної угоди "ще на кілька тижнів".

Про це повідомляє Reuters.

"Я хотіла переконатися, що 1 листопада не настане без того, щоб ми провели переговори і домовилися, що наші команди продовжують працювати", - сказала Шейнбаум на своїй щоденній ранковій прес-конференції, додавши, що вони прагнуть вирішити 54 невирішені торговельні бар'єри.

У липні США погодилися на 90 днів призупинити підвищення мит на деякі мексиканські товари з 25% до 30%, оскільки обидві країни продовжували переговори з метою укладення нової торговельної угоди. Ця пауза мала закінчитися цього тижня.

Мексика в значній мірі уникла найгірших наслідків мит адміністрації Трампа завдяки угоді про вільну торгівлю USMCA з США і Канадою, яка буде переглянута наступного року.

Раніше в жовтні Шейнбаум заявила, що впевнена, що Мексика досягне вигідної угоди з США щодо торгівлі, і що вона планує представити нові досягнення в проєктах з розробки електромобілів, напівпровідників, супутників, дронів і лабораторії штучного інтелекту.

"Ми продовжуємо працювати, і в найближчому майбутньому не передбачається введення спеціальних мит 1 листопада", - підсумувала Шейнбаум.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Мексика, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0704
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,9742
  0,2074
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7469  0,05 0,13 42,3363  0,04 0,09
EUR 48,7350  0,13 0,26 49,4094  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 13:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1000  0,02 0,04 42,1300  0,02 0,05
EUR 49,1100  0,12 0,24 49,1400  0,12 0,24

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес