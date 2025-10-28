Фінансові новини
- 28.10.25
- 14:14
Мексика відтермінувала дедлайн Трампа щодо мит
23:58 27.10.2025 |
Мексиканська президентка Клаудія Шейнбаум заявила, що вони з Трампом домовилися продовжити термін укладення торговельної угоди "ще на кілька тижнів".
Про це повідомляє Reuters.
"Я хотіла переконатися, що 1 листопада не настане без того, щоб ми провели переговори і домовилися, що наші команди продовжують працювати", - сказала Шейнбаум на своїй щоденній ранковій прес-конференції, додавши, що вони прагнуть вирішити 54 невирішені торговельні бар'єри.
У липні США погодилися на 90 днів призупинити підвищення мит на деякі мексиканські товари з 25% до 30%, оскільки обидві країни продовжували переговори з метою укладення нової торговельної угоди. Ця пауза мала закінчитися цього тижня.
Мексика в значній мірі уникла найгірших наслідків мит адміністрації Трампа завдяки угоді про вільну торгівлю USMCA з США і Канадою, яка буде переглянута наступного року.
Раніше в жовтні Шейнбаум заявила, що впевнена, що Мексика досягне вигідної угоди з США щодо торгівлі, і що вона планує представити нові досягнення в проєктах з розробки електромобілів, напівпровідників, супутників, дронів і лабораторії штучного інтелекту.
"Ми продовжуємо працювати, і в найближчому майбутньому не передбачається введення спеціальних мит 1 листопада", - підсумувала Шейнбаум.
