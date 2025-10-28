Після запровадження санкцій США «Лукойл» оголошує про продаж міжнародних активів

Російська нафтова компанія «Лукойл» заявила 27 жовтня, що має намір продати свої міжнародні активи. Ця новина з'явилася через кілька днів після того, як Сполучені Штати наклали санкції на компанію та всі її дочірні компанії.

«У зв'язку із запровадженням обмежувальних заходів проти компанії та її дочірніх компаній із деяких країн компанія оголошує про намір продати свої міжнародні активи», - йдеться в короткій заяві.

У ній також зазначено, що продаж здійснюватиметься відповідно до ліцензії, виданої Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. У разі необхідності компанія планує подати заявку на продовження ліцензії для забезпечення продовження роботи своїх міжнародних активів, додається в повідомленні.

«Розпочатий розгляд пропозицій від потенційних покупців», - заявили в компанії, не надавши додаткових подробиць.

«Лукойл» - приватна компанія, яка входить до числа найбільших платників податків у Росії. Також під санкції потрапила контрольована російською державою компанія «Роснєфть».

Санкції наберуть чинності 21 листопада і, на думку експертів, суттєво ускладнять роботу підсанкційних компаній, адже всім їхнім контрагентам та банкам, які їх обслуговують, загрожують заходи з боку США.