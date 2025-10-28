Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Після запровадження санкцій США «Лукойл» оголошує про продаж міжнародних активів

 

Російська нафтова компанія «Лукойл» заявила 27 жовтня, що має намір продати свої міжнародні активи. Ця новина з'явилася через кілька днів після того, як Сполучені Штати наклали санкції на компанію та всі її дочірні компанії.

«У зв'язку із запровадженням обмежувальних заходів проти компанії та її дочірніх компаній із деяких країн компанія оголошує про намір продати свої міжнародні активи», - йдеться в короткій заяві.

У ній також зазначено, що продаж здійснюватиметься відповідно до ліцензії, виданої Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. У разі необхідності компанія планує подати заявку на продовження ліцензії для забезпечення продовження роботи своїх міжнародних активів, додається в повідомленні.

«Розпочатий розгляд пропозицій від потенційних покупців», - заявили в компанії, не надавши додаткових подробиць.

«Лукойл» - приватна компанія, яка входить до числа найбільших платників податків у Росії. Також під санкції потрапила контрольована російською державою компанія «Роснєфть».

Санкції наберуть чинності 21 листопада і, на думку експертів, суттєво ускладнять роботу підсанкційних компаній, адже всім їхнім контрагентам та банкам, які їх обслуговують, загрожують заходи з боку США.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0704
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,9742
  0,2074
 0,43

Курс обміну валют на вчора, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6944  0,13 0,31 42,2991  0,15 0,36
EUR 48,6081  0,20 0,41 49,3141  0,25 0,50

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0850  0,02 0,05 42,1100  0,02 0,04
EUR 48,9900  0,08 0,16 49,0200  0,08 0,16

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес