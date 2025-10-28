Фінансові новини
- |
- 28.10.25
- |
- 02:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Після запровадження санкцій США «Лукойл» оголошує про продаж міжнародних активів
23:29 27.10.2025 |
Російська нафтова компанія «Лукойл» заявила 27 жовтня, що має намір продати свої міжнародні активи. Ця новина з'явилася через кілька днів після того, як Сполучені Штати наклали санкції на компанію та всі її дочірні компанії.
«У зв'язку із запровадженням обмежувальних заходів проти компанії та її дочірніх компаній із деяких країн компанія оголошує про намір продати свої міжнародні активи», - йдеться в короткій заяві.
У ній також зазначено, що продаж здійснюватиметься відповідно до ліцензії, виданої Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. У разі необхідності компанія планує подати заявку на продовження ліцензії для забезпечення продовження роботи своїх міжнародних активів, додається в повідомленні.
«Розпочатий розгляд пропозицій від потенційних покупців», - заявили в компанії, не надавши додаткових подробиць.
«Лукойл» - приватна компанія, яка входить до числа найбільших платників податків у Росії. Також під санкції потрапила контрольована російською державою компанія «Роснєфть».
Санкції наберуть чинності 21 листопада і, на думку експертів, суттєво ускладнять роботу підсанкційних компаній, адже всім їхнім контрагентам та банкам, які їх обслуговують, загрожують заходи з боку США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів
|Шведська Saab хотіла б відкрити завод із виробництва винищувачів Gripen в Україні
|Зеленський каже, що Україна може отримати перші літаки Gripen наступного року
|Макрон заявив, що найближчими днями Україні поставлять нові літаки Mirage
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Вадефуль: Ця зима має вирішальне значення для України
|ООН: Атаки дронів РФ на цивільних - злочин проти людяності
|Україна отримає знижку на постачання зрідженого газу Трансбалканським коридором
|Після запровадження санкцій США «Лукойл» оголошує про продаж міжнародних активів
|Білорусь висловила Литві протест через закриття кордону
|Путін денонсував угоду зі США щодо плутонію
Бізнес
|Reuters: Китайський підрозділ Nexperia відновлює продаж мікросхем у Китаї
|Європейці домовилися спільно розробляти конкурента Starlink
|Google розробила квантовий алгоритм, що працює в 13 тис. разів швидше за алгоритм суперкомп'ютерів
|YouTube запускає інструмент для виявлення та видалення deepfake-відео
|Microsoft додає голосове управління у Windows 11
|У США випробували аналіз крові, що може виявити понад 50 видів раку. Результати вражаючі
|Samsung випустила Galaxy XR за $1800 — конкурента Apple Vision Pro з чипом Snapdragon XR2+ Gen 2 та Android XR