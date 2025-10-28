Фінансові новини
28.10.25
- 02:16
- RSS
- мапа сайту
Білорусь висловила Литві протест через закриття кордону
23:19 27.10.2025
Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня викликало тимчасового повіреного у справах Литви Ерікаса Вілканцяса для вручення ноти протесту «у зв'язку з черговим одностороннім закриттям кордону Литовською Республікою, здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення». Про це повідомляє офіційне інформагенство БЕЛТА з посиланням на пресслужбу зовнішньополітичного відомства.
«Це рішення, яке торкнулося прав не лише громадян Білорусі, а й громадян Литви, а також громадян Європейського Союзу та інших держав, чітко демонструє зневагу Вільнюса до фундаментальних принципів свободи пересування - однієї з основоположних цінностей Шенгенської зони та Європейського Союзу в цілому», - зазначили в МЗС Білорусі.
У МЗС заявляють, що такі дії мають «антинародний характер», оскільки «прості люди стають заручниками політичної ситуації».
У ніч на 27 жовтня Вільнюський аеропорт вчетверте за останній тиждень і третій раз поспіль зупиняв роботу через наявність у повітряному просторі повітряних куль. Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон. 27 жовтня пункт пропуску в Салечниках («Шалчинінкяй» з литовського боку) не відновив роботу. А в Медниках («Мединінкай») стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.
