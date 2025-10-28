Авторизация

Білорусь висловила Литві протест через закриття кордону

 

Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня викликало тимчасового повіреного у справах Литви Ерікаса Вілканцяса для вручення ноти протесту «у зв'язку з черговим одностороннім закриттям кордону Литовською Республікою, здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення». Про це повідомляє офіційне інформагенство БЕЛТА з посиланням на пресслужбу зовнішньополітичного відомства.

«Це рішення, яке торкнулося прав не лише громадян Білорусі, а й громадян Литви, а також громадян Європейського Союзу та інших держав, чітко демонструє зневагу Вільнюса до фундаментальних принципів свободи пересування - однієї з основоположних цінностей Шенгенської зони та Європейського Союзу в цілому», - зазначили в МЗС Білорусі.

У МЗС заявляють, що такі дії мають «антинародний характер», оскільки «прості люди стають заручниками політичної ситуації».

У ніч на 27 жовтня Вільнюський аеропорт вчетверте за останній тиждень і третій раз поспіль зупиняв роботу через наявність у повітряному просторі повітряних куль. Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон. 27 жовтня пункт пропуску в Салечниках («Шалчинінкяй» з литовського боку) не відновив роботу. А в Медниках («Мединінкай») стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.

Білорусь висловила Литві протест через закриття кордону

 Інфографіка білоруської служби Радіо Свобода

За матеріалами: Радіо Свобода
 

