28.10.25
02:16
Путін денонсував угоду зі США щодо плутонію
23:13 27.10.2025 |
Президент РФ Володимир Путін 27 жовтня денонсував угоду зі США, за якою країни зобов'язалися утилізувати по 34 тонни плутонію, який не є необхідним для цілей оборони. Крім угоди, денонсуються всі супутні протоколи.
Угода між Росією та США щодо збройового плутонію була укладена у 2000 році та ратифікована у 2011-му. Розпочати утилізацію передбачалося з 2018 року.
Дія угоди щодо утилізації плутонію була зупинена указом президента РФ у жовтні 2016 року. Таке рішення влада РФ обґрунтувала «виникненням загрози стратегічній стабільності внаслідок недружніх дій США щодо РФ», а також нездатністю США забезпечити виконання зобов'язань щодо утилізації надлишкового збройового плутонію.
Збройовий плутоній спочатку передбачалося використовувати як компонент палива атомних електростанцій. Однак США визнали цей спосіб утилізації невигідним для розвитку атомної енергетики і вирішили його захоронювати, що дозволило Росії звинуватити американську сторону в порушенні угоди.
Для поновлення дії угоди щодо утилізації плутонію Росія у 2016 році висунула вимоги. Вони включали зняття всіх накладених на той момент на РФ санкцій; компенсацію заподіяної обмежувальними заходами шкоди; а також скорочення військової інфраструктури та чисельності контингенту США у країнах, що вступили до НАТО після 1 вересня 2000 року до рівня, що був на момент підписання угоди. США вимоги РФ виконувати не стали.
