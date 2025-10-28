Фінансові новини
- |
- 28.10.25
- |
- 02:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп вважає Венса та Рубіо головними кандидатами на посаду наступного президента США
23:09 27.10.2025 |
Президент США Дональд Трамп вважає віцепрезидента Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо головними претендентами на президентські перегони у 2028 році. Однак каже, що й сам «залюбки балотувався б».
Про це Трамп сказав журналістам на шляху до Японії 27 жовтня, пише Politico.
Президента запитали про те, чи прагне він балотуватися на третій термін - таку ідею раніше озвучив колишній стратег Білого дому Стів Беннон.
«Я б із задоволенням це зробив (балотувався б - ред.) - у мене найкращі показники за всю історію», - сказав Трамп.
Однак він додав, що «ще не думав» про повторне балотування й зазначив, що у США «є дійсно хороші люди» на цю посаду.
Коли його попросили назвати імена, Трамп вказав на Марко Рубіо: «У нас є чудові люди - мені не потрібно вдаватися в подробиці. Один з них стоїть просто тут».
Потім він похвалив й свого віцепрезидента Джей Ді Венса: «Очевидно, що Джей Ді - чудовий. Віцепрезидент - чудовий. Я не впевнений, що хтось буде балотуватися проти цих двох».
Про «третій термін Трампа»
Politico пише, що колишній стратег Білого дому Стів Беннон був одним з найактивніших прихильників того, щоб Трамп спробував балотуватися на третій термін.
У своєму недавньому подкасті він сказав, що «є план», ймовірно, натякаючи, що Дональд Трамп може балотуватися знову, попри конституційні обмеження.
Ще в березні президент США заявляв, що не виключає можливості балотуватися на третій термін у Білому домі, наголосивши, що є способи це зробити.
Тим часом у його інтернет-магазині почався продаж шапок і футболок із написом Trump 2028 - саме того року відбудуться нові президентські вибори. Однак уже у травні Трамп казав, що не прагне йти на третій термін.
Зазначимо, Двадцять друга поправка до Конституції США, ратифікована у 1951 році, забороняє людині обіймати посаду президента Сполучених Штатів більш як два рази.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів
|Шведська Saab хотіла б відкрити завод із виробництва винищувачів Gripen в Україні
|Зеленський каже, що Україна може отримати перші літаки Gripen наступного року
|Макрон заявив, що найближчими днями Україні поставлять нові літаки Mirage
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Вадефуль: Ця зима має вирішальне значення для України
|ООН: Атаки дронів РФ на цивільних - злочин проти людяності
|Україна отримає знижку на постачання зрідженого газу Трансбалканським коридором
|Після запровадження санкцій США «Лукойл» оголошує про продаж міжнародних активів
|Білорусь висловила Литві протест через закриття кордону
|Путін денонсував угоду зі США щодо плутонію
Бізнес
|Reuters: Китайський підрозділ Nexperia відновлює продаж мікросхем у Китаї
|Європейці домовилися спільно розробляти конкурента Starlink
|Google розробила квантовий алгоритм, що працює в 13 тис. разів швидше за алгоритм суперкомп'ютерів
|YouTube запускає інструмент для виявлення та видалення deepfake-відео
|Microsoft додає голосове управління у Windows 11
|У США випробували аналіз крові, що може виявити понад 50 видів раку. Результати вражаючі
|Samsung випустила Galaxy XR за $1800 — конкурента Apple Vision Pro з чипом Snapdragon XR2+ Gen 2 та Android XR