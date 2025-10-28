Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп вважає Венса та Рубіо головними кандидатами на посаду наступного президента США

 

Президент США Дональд Трамп вважає віцепрезидента Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо головними претендентами на президентські перегони у 2028 році. Однак каже, що й сам «залюбки балотувався б».

Про це Трамп сказав журналістам на шляху до Японії 27 жовтня, пише Politico.

Президента запитали про те, чи прагне він балотуватися на третій термін - таку ідею раніше озвучив колишній стратег Білого дому Стів Беннон.

«Я б із задоволенням це зробив (балотувався б - ред.) - у мене найкращі показники за всю історію», - сказав Трамп.

Однак він додав, що «ще не думав» про повторне балотування й зазначив, що у США «є дійсно хороші люди» на цю посаду.

Коли його попросили назвати імена, Трамп вказав на Марко Рубіо: «У нас є чудові люди - мені не потрібно вдаватися в подробиці. Один з них стоїть просто тут».

Потім він похвалив й свого віцепрезидента Джей Ді Венса: «Очевидно, що Джей Ді - чудовий. Віцепрезидент - чудовий. Я не впевнений, що хтось буде балотуватися проти цих двох».

Про «третій термін Трампа»

Politico пише, що колишній стратег Білого дому Стів Беннон був одним з найактивніших прихильників того, щоб Трамп спробував балотуватися на третій термін.

У своєму недавньому подкасті він сказав, що «є план», ймовірно, натякаючи, що Дональд Трамп може балотуватися знову, попри конституційні обмеження.

Ще в березні президент США заявляв, що не виключає можливості балотуватися на третій термін у Білому домі, наголосивши, що є способи це зробити.

Тим часом у його інтернет-магазині почався продаж шапок і футболок із написом Trump 2028 - саме того року відбудуться нові президентські вибори. Однак уже у травні Трамп казав, що не прагне йти на третій термін.

Зазначимо, Двадцять друга поправка до Конституції США, ратифікована у 1951 році, забороняє людині обіймати посаду президента Сполучених Штатів більш як два рази.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США
 

