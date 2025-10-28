Авторизация

Хорватія та Україна створять спільні виробничі ланцюги у сфері оборони

 

Міністри оборони Хорватії та України - Іван Анушич й Денис Шмигаль - підписали Лист про наміри щодо поглиблення оборонно-промислової співпраці.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

Хорватія та Україна домовилися про створення спільних ланцюгів виробництва та кооперацію оборонних галузей. Шмигаль заявив про підготовку спільного індустріального форуму виробників на початку наступного року.

Він зазначив, що незабаром Хорватія передасть Україні 14-й та 15-й пакети допомоги до кінця цього року.

Також під час зустрічі вони проговорили спільну участь в механізмі SAFE та можливість долучення Хорватії до ініціативи PURL.

Окрім цього Шмигаль розповів, що хорватська компанія DOK-ING вже передала 69 машин для розмінування та розпочала виробництво запчастин в Україні.

Нагадаємо, минулого року Хорватія передала Україні роботизовану систему розмінування DOK-ING MV-4.

За роки повномасштабної війни Хорватія надавала Україні також іншу підтримку, зокрема, передала гелікоптери Мі-8, та допомагає з відпочинком і реабілітацією українських дітей та військових.
Ключові теги: Хорватія
 

