28.10.25
02:16
Хорватія та Україна створять спільні виробничі ланцюги у сфері оборони
18:15 27.10.2025
Міністри оборони Хорватії та України - Іван Анушич й Денис Шмигаль - підписали Лист про наміри щодо поглиблення оборонно-промислової співпраці.
Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".
Хорватія та Україна домовилися про створення спільних ланцюгів виробництва та кооперацію оборонних галузей. Шмигаль заявив про підготовку спільного індустріального форуму виробників на початку наступного року.
Він зазначив, що незабаром Хорватія передасть Україні 14-й та 15-й пакети допомоги до кінця цього року.
Також під час зустрічі вони проговорили спільну участь в механізмі SAFE та можливість долучення Хорватії до ініціативи PURL.
Окрім цього Шмигаль розповів, що хорватська компанія DOK-ING вже передала 69 машин для розмінування та розпочала виробництво запчастин в Україні.
Нагадаємо, минулого року Хорватія передала Україні роботизовану систему розмінування DOK-ING MV-4.
За роки повномасштабної війни Хорватія надавала Україні також іншу підтримку, зокрема, передала гелікоптери Мі-8, та допомагає з відпочинком і реабілітацією українських дітей та військових.
Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів
Шведська Saab хотіла б відкрити завод із виробництва винищувачів Gripen в Україні
Зеленський каже, що Україна може отримати перші літаки Gripen наступного року
Макрон заявив, що найближчими днями Україні поставлять нові літаки Mirage
Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
Вадефуль: Ця зима має вирішальне значення для України
ООН: Атаки дронів РФ на цивільних - злочин проти людяності
Україна отримає знижку на постачання зрідженого газу Трансбалканським коридором
Після запровадження санкцій США «Лукойл» оголошує про продаж міжнародних активів
Білорусь висловила Литві протест через закриття кордону
Путін денонсував угоду зі США щодо плутонію
Reuters: Китайський підрозділ Nexperia відновлює продаж мікросхем у Китаї
Європейці домовилися спільно розробляти конкурента Starlink
Google розробила квантовий алгоритм, що працює в 13 тис. разів швидше за алгоритм суперкомп'ютерів
YouTube запускає інструмент для виявлення та видалення deepfake-відео
Microsoft додає голосове управління у Windows 11
У США випробували аналіз крові, що може виявити понад 50 видів раку. Результати вражаючі
Samsung випустила Galaxy XR за $1800 — конкурента Apple Vision Pro з чипом Snapdragon XR2+ Gen 2 та Android XR