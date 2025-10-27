Фінансові новини
- 27.10.25
- 18:20
RSS
мапа сайту
Глава МВС Німеччини анонсував розширення повноважень контррозвідки
18:11 27.10.2025 |
Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт у понеділок сказав, що Управління з питань захисту Конституції (BfV), якому виповнилось 75 років, отримає додаткові повноваження.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
На церемонії з нагоди річниці BfV Добріндт заявив, що відомство має бути "готовим до майбутнього" завдяки юридичним і технічним реформам.
"У часи гібридних загроз і іноземного впливу як ніколи важливо активно захищати нашу конституцію", - сказав він.
Голова BfV Сінан Селен, призначений на цю посаду на початку жовтня, заявив, що архітектура безпеки Німеччини повинна бути посилена "технічно, фізично та психологічно".
"Безпека знову стала надзвичайно дефіцитним товаром, який активно витісняється нашими супротивниками та системними конкурентами", - додав Селен.
Коаліційний уряд Німеччин на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом пообіцяв реформувати закони, що регулюють діяльність розвідувальних служб країни, щоб забезпечити більш ефективний і дієвий обмін даними між різними відомствами.
BfV було засноване 7 листопада 1950 року за згодою західних союзних держав. Ця служба вважалася оплотом проти радянського шпигунства та комуністичної інфільтрації.
Раніше Управління сказало, що Росія все частіше вдається до шантажу і фінансових стимулів, щоб найняти німців для шпигунства на свою користь.
Крім того, саме BfV визначило ультраправу "Альтернативу для Німеччини" правоекстремістською партією, хоча цей статус нині оскаржується в суді.
ТЕГИ
