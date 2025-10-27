Авторизация

ЄК знайшла порушення у TikTok, Facebook та Instagram

 

Єврокомісія встановила, що соціальні мережі TikTok, Facebook та Instagram порушують зобов'язання щодо забезпечення прозорості, передбачені законом ЄС про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA). За попередньою оцінкою регулятора, платформи ускладнюють дослідникам доступ до своїх даних і не забезпечують ефективних механізмів для скарг та повідомлень користувачів. Про це Єврокомісія повідомила у п'ятницю, 24 жовтня.

За даними ЄК, всі три платформи створюють бар'єри, які часто призводять до "неповних або ненадійних зборів даних" і ускладнюють проведення наукових досліджень, у тому числі про те, чи неповнолітні піддаються незаконному чи шкідливому контенту. Комісія підкреслила, що відкритий доступ до даних платформ є ключовим елементом прозорості, передбаченим DSA, оскільки дозволяє краще зрозуміти наслідки для суспільства від діяльності великих онлайн-платформ.

Складні процедури для скарг користувачів

Крім іншого, концерн Meta звинувачується в тому, що на його платформах Facebook та Instagram відсутні зручні для користувачів механізми повідомлення про незаконні матеріали - наприклад, про контент, що містить сексуалізоване насильство над дітьми або пропаганду тероризму.

Процедури скарг, за словами комісії, надмірно складні та містять "маніпулятивні елементи дизайну", які можуть відлякувати користувачів від подання повідомлень. Відповідно до DSA, платформи зобов'язані оперативно перевіряти та видаляти незаконний контент після отримання скарги.

Єврокомісія також наголошує на недоліках у механізмах оскарження рішень щодо модерації контенту на Facebook та Instagram. Користувачі ЄС, чиї публікації були видалені та заблоковані акаунти, не можуть ефективно оскаржити ці рішення. Існуючі системи не дозволяють додавати пояснення чи докази, що обмежує прозорість та справедливість процедур.

Можливі санкції

Meta та TikTok отримали можливість ознайомитися з попередніми висновками комісії та подати письмові відповіді. Якщо порушення підтвердяться, то компаніям загрожуватимуть штрафи у розмірі до шести відсотків їхнього світового річного обороту. Єврокомісія додала, що за потреби можуть бути накладені й примусові штрафи для забезпечення дотримання правил.

DSA зобов'язує онлайн-платформи вживати заходів для захисту користувачів від незаконного контенту, товарів та послуг. Особливо суворі вимоги застосовуються до найбільших платформ з понад 45 мільйонами користувачів в ЄС - таких, як Facebook, Amazon або Google. Ці компанії безпосередньо піднаглядні Єврокомісії, і щодо них уже триває кілька інших розслідувань.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Meta, ЄС
 

ТЕГИ

