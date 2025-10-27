Фінансові новини
- |
- 27.10.25
- |
- 18:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Індія та Китай відновили прямі авіарейси після п'ятирічної перерви
17:44 27.10.2025 |
Прямі авіарейси між Індією та Китаєм відновлено після пʼятирічної перерви на тлі покращення відносин між країнами. Про це пише BBC.
Перший після перерви рейс IndiGo 6E 1703 з Калькутти приземлився в китайському місті Гуанчжоу у понеділок, 27 жовтня. На борту було близько 180 пасажирів.
Рейси між країнами були припинені на початку 2020 року через пандемію COVID-19 і не відновлювалися після загострення конфлікту на спірній території Гімалаїв.
Проте останнім часом Індія та Китай поступово налагоджують відносини. Торік країни досягли історичної угоди щодо патрулювання кордону.
Індійський уряд зазначив, що відновлення прямих рейсів "полегшить контакти між людьми" та допоможе "поступовій нормалізації двосторонніх обмінів".
За даними OAG, до припинення рейсів у 2019 році між країнами здійснювалося близько 2588 регулярних авіаперельотів на рік.
На летовищі в Калькутті співробітники авіакомпанії запалили масляні лампи на честь відновлення прямих рейсів. Китайський консул Цін Юн назвав цей день "дуже важливим для індійсько-китайських відносин".
Китайська авіакомпанія China Eastern Airlines планує з 9 листопада запустити рейси між Шанхаєм і Нью-Делі тричі на тиждень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів
ТОП-НОВИНИ
|Шведська Saab хотіла б відкрити завод із виробництва винищувачів Gripen в Україні
|Зеленський каже, що Україна може отримати перші літаки Gripen наступного року
|Макрон заявив, що найближчими днями Україні поставлять нові літаки Mirage
|Учасники «коаліції охочих» розробили план із п'яти пунктів для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Хорватія та Україна створять спільні виробничі ланцюги у сфері оборони
|Глава МВС Німеччини анонсував розширення повноважень контррозвідки
|ЄК знайшла порушення у TikTok, Facebook та Instagram
|Індія та Китай відновили прямі авіарейси після п'ятирічної перерви
|Бабіш хоче сформувати уряд Чехії до середини грудня
|Україна вивчила уроки щодо організації агроторгівлі з ЄС - Качка
|51% miltech-компаній уже вивели або планують вивести за кордон виробництво – дані ТСУ
Бізнес
|Reuters: Китайський підрозділ Nexperia відновлює продаж мікросхем у Китаї
|Європейці домовилися спільно розробляти конкурента Starlink
|Google розробила квантовий алгоритм, що працює в 13 тис. разів швидше за алгоритм суперкомп'ютерів
|YouTube запускає інструмент для виявлення та видалення deepfake-відео
|Microsoft додає голосове управління у Windows 11
|У США випробували аналіз крові, що може виявити понад 50 видів раку. Результати вражаючі
|Samsung випустила Galaxy XR за $1800 — конкурента Apple Vision Pro з чипом Snapdragon XR2+ Gen 2 та Android XR