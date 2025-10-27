Індія та Китай відновили прямі авіарейси після п'ятирічної перерви

Прямі авіарейси між Індією та Китаєм відновлено після пʼятирічної перерви на тлі покращення відносин між країнами. Про це пише BBC.

Перший після перерви рейс IndiGo 6E 1703 з Калькутти приземлився в китайському місті Гуанчжоу у понеділок, 27 жовтня. На борту було близько 180 пасажирів.

Рейси між країнами були припинені на початку 2020 року через пандемію COVID-19 і не відновлювалися після загострення конфлікту на спірній території Гімалаїв.

Проте останнім часом Індія та Китай поступово налагоджують відносини. Торік країни досягли історичної угоди щодо патрулювання кордону.

Індійський уряд зазначив, що відновлення прямих рейсів "полегшить контакти між людьми" та допоможе "поступовій нормалізації двосторонніх обмінів".

За даними OAG, до припинення рейсів у 2019 році між країнами здійснювалося близько 2588 регулярних авіаперельотів на рік.

На летовищі в Калькутті співробітники авіакомпанії запалили масляні лампи на честь відновлення прямих рейсів. Китайський консул Цін Юн назвав цей день "дуже важливим для індійсько-китайських відносин".

Китайська авіакомпанія China Eastern Airlines планує з 9 листопада запустити рейси між Шанхаєм і Нью-Делі тричі на тиждень.