Бабіш хоче сформувати уряд Чехії до середини грудня

 

Лідер руху ANO Андрей Бабіш, якому доручили сформувати уряд Чехії, висловив сподівання, що досягне цієї мети у найближчі тижні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Бабіш сказав, що найближчим часом партії, які ведуть коаліційні переговори, мають погодити коаліційну угоду та програму роботи уряду, після чого "ми вирішуватимемо питання кадрового складу уряду".

"Я вірю, що ми виконаємо те, що я собі поставив за мету, а саме, що уряд буде сформовано не пізніше середини грудня", - додав він.

Президент Чехії Петр Павел у понеділок доручив лідеру популістської партії ANO Бабішу сформувати уряд.

Кабінет прем'єр-міністра Петра Фіали піде у відставку після установчих зборів Палати депутатів, які відбудуться 3 і 5 листопада. Тільки після цього президент зможе призначити нового прем'єр-міністра і уряд.

Разом з ANO до складу майбутнього уряду має увійти права партія "Автомобілісти" та праві популісти SPD, які раніше допускали антиукраїнські заяви.
