Вірменія запросила Ердогана і Алієва до Єревана

Лідери Азербайджану і Туреччини запрошені наступного року до Вірменії.

Про це в бесіді з журналістами 27 жовтня заявив глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян, пише "Європейська правда" з посиланням на News.am.

Він пояснив, що обидва лідери запрошені на саміт Європейської політичної спільноти, який пройде в Єревані наступного року.

"З обох сторін були жертви, між нами була реальна ворожнеча. Процес примирення. Багато країн і народів світу пройшли через це. Варто встановити добросусідські відносини... Сьогодні складно уявити візит (вірменського прем'єра. - Ред.) Пашиняна до Азербайджану, але ми йдемо цим шляхом. Одного разу така ситуація буде", - зазначив Мірзоян.

Готовність прийняти лідерів Азербайджану і Туреччини - це безпрецедентний крок для Єревана. Він сигналізує про готовність до діалогу та нормалізації як між Азербайджаном і Вірменією, так і між Вірменією та Туреччиною.

Вірменія та Азербайджан десятиліттями перебували фактично у стані війни, а Туреччина була найближчою союзницею Азербайджану.

Нагадаємо, 21 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що між його країною та Вірменією "настав етап миру".

Він сказав про це після того, як у серпні Алієв та прем'єр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа мирну угоду, що включає створення транзитного коридору.