НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вірменія запросила Ердогана і Алієва до Єревана

 

Лідери Азербайджану і Туреччини запрошені наступного року до Вірменії.

Про це в бесіді з журналістами 27 жовтня заявив глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян, пише "Європейська правда" з посиланням на News.am.

Він пояснив, що обидва лідери запрошені на саміт Європейської політичної спільноти, який пройде в Єревані наступного року.

"З обох сторін були жертви, між нами була реальна ворожнеча. Процес примирення. Багато країн і народів світу пройшли через це. Варто встановити добросусідські відносини... Сьогодні складно уявити візит (вірменського прем'єра. - Ред.) Пашиняна до Азербайджану, але ми йдемо цим шляхом. Одного разу така ситуація буде", - зазначив Мірзоян.

Готовність прийняти лідерів Азербайджану і Туреччини - це безпрецедентний крок для Єревана. Він сигналізує про готовність до діалогу та нормалізації як між Азербайджаном і Вірменією, так і між Вірменією та Туреччиною.

Вірменія та Азербайджан десятиліттями перебували фактично у стані війни, а Туреччина була найближчою союзницею Азербайджану.

Нагадаємо, 21 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що між його країною та Вірменією "настав етап миру".

Він сказав про це після того, як у серпні Алієв та прем'єр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа мирну угоду, що включає створення транзитного коридору.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9969
  0,0999
 0,24
EUR
 1
 48,7668
  0,2166
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6944  0,13 0,31 42,2991  0,15 0,36
EUR 48,6081  0,20 0,41 49,3141  0,25 0,50

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0850  0,02 0,05 42,1100  0,02 0,04
EUR 48,9900  0,08 0,16 49,0200  0,08 0,16

