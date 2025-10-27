Каллас: ЄС шукає можливості посилити підтримку МКС

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що міжнародний правовий порядок зазнає "нападу" і ЄС розглядає варіанти підтримки Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це вона сказала під час виступу в університеті в бельгійському Брюгге, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У понеділок, 27 жовтня, Каллас заявила, що "триває широкий напад на міжнародний правовий порядок, права людини, міжнародно узгоджені норми та інституції, які створили для їхнього дотримання".

Вона зазначила, що ЄС має давню і надійну політику підтримки МКС, але що Євросоюз також має "свої недоліки".

"Одна держава-член (ЄС) оголосила про свій намір вийти з МКС, але всі держави-члени юридично зобов'язані виконувати рішення, прийняті Радою, включно із рішенням про підтримку МКС і навіть у разі виходу", - сказала Каллас, маючи на увазі, що Угорщина, яка перебуває у процесі виходу з МКС, все одно буде зобов'язана виконувати рішення на Європейської Ради підтримку МКС після свого запланованого виходу зі складу суду.

Також дипломатка заявила, що ЄС шукає способи допомогти установі.

"У Брюсселі ми зараз розглядаємо всі доступні варіанти, включно із конкретними пом'якшувальними заходами, щоб ця підтримка була корисною для МКС у важкий для нього час", - додала Каллас.

Нагадаємо, на початку лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти МКС, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю, зокрема прем'єр-міністра Нетаньягу.

У серпні США також запровадили санкції проти чотирьох посадовців МКС, звинувативши їх у "переслідуванні" американських та ізраїльських громадян.