Фінансові новини
- |
- 27.10.25
- |
- 18:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Третина експорту нафти РФ під загрозою після відмови греків возити Urals
14:20 27.10.2025 |
Грецькі танкерні компанії, які, за оцінками Інституту Брукінгса, перевозять третину російської нафти, що йде на експорт із західних портів, почали відмовлятися від роботи з російськими нафтовиками через санкції адміністрації Дональда Трампа.
Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.
Зазначається, що участь грецьких судновласників, які цього року щомісяця вивозили на експорт від 10 до 20 млн барелів російської нафти, наприкінці жовтня скоротилася до мінімуму.
Нині перевезення сорту Urals здебільшого виконують танкери "тіньового флоту". Водночас фрахтові ставки помітно зросли після посилення санкційного режиму.
Доставка однієї партії Urals із Приморська та Усть-Луги до індійських портів перевищила $8 млн проти $7 млн на початку місяця. Окремі перевізники підняли ціни до $10 млн за рейс, розповіли джерела Reuters.
Минулої середи президент США Дональд Трамп запровадив блокувальні санкції проти "Роснафти" і "Лукойлу" - двох найбільших нафтових компаній Росії, на які припадає половина видобутку в країні та кожен другий барель експорту. Одночасно Євросоюз у межах 19-го пакета санкцій додав до "чорних списків" ще 117 танкерів "тіньового флоту", збільшивши їхню загальну кількість до 558.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів
ТОП-НОВИНИ
|Шведська Saab хотіла б відкрити завод із виробництва винищувачів Gripen в Україні
|Зеленський каже, що Україна може отримати перші літаки Gripen наступного року
|Макрон заявив, що найближчими днями Україні поставлять нові літаки Mirage
|Учасники «коаліції охочих» розробили план із п'яти пунктів для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Хорватія та Україна створять спільні виробничі ланцюги у сфері оборони
|Глава МВС Німеччини анонсував розширення повноважень контррозвідки
|ЄК знайшла порушення у TikTok, Facebook та Instagram
|Індія та Китай відновили прямі авіарейси після п'ятирічної перерви
|Бабіш хоче сформувати уряд Чехії до середини грудня
|Україна вивчила уроки щодо організації агроторгівлі з ЄС - Качка
|51% miltech-компаній уже вивели або планують вивести за кордон виробництво – дані ТСУ
Бізнес
|Reuters: Китайський підрозділ Nexperia відновлює продаж мікросхем у Китаї
|Європейці домовилися спільно розробляти конкурента Starlink
|Google розробила квантовий алгоритм, що працює в 13 тис. разів швидше за алгоритм суперкомп'ютерів
|YouTube запускає інструмент для виявлення та видалення deepfake-відео
|Microsoft додає голосове управління у Windows 11
|У США випробували аналіз крові, що може виявити понад 50 видів раку. Результати вражаючі
|Samsung випустила Galaxy XR за $1800 — конкурента Apple Vision Pro з чипом Snapdragon XR2+ Gen 2 та Android XR