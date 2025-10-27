Фінансові новини
- 27.10.25
- 18:19
- RSS
- мапа сайту
Трамп чекає підписання угоди з Китаєм щодо TikTok 30 жовтня
14:08 27.10.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що може підписати остаточну угоду щодо подальшої роботи соціальної мережі TikTok у США 30 жовтня під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї.
За словами американського президента, він уже отримав "попереднє схвалення" угоди від Сі, пише агенція Reuters.
Бессент: Усі деталі щодо TikTok узгоджені
Напередодні про погодження деталей угоди щодо TikTok повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент. "Ми досягли її (угоди. - Ред.) в Мадриді, і я вважаю, що станом на сьогодні всі деталі узгоджені, і двом лідерам потрібно завершити цю угоду в четвер у Кореї", - цитує його CBS News
. Бессент зазначив, що його завданням було "домогтися згоди китайців на схвалення угоди. "І я вважаю, що нам це вдалося протягом останніх двох днів", - зазначив він.
За даними Білого дому, угода передбачає, що для управління застосунком буде створена "спільна" компанія зі штаб-квартирою в США, у раді директорів якої переважатимуть американці, а один член буде призначатися урядом США. Американський бізнес TikTok контролюватиметься консорціумом інвесторів, до складу якого входять Oracle, Silver Lake та Andreessen Horowitz, яким належатиме близько 80 відсотків акцій. Водночас власник TikTok - китайська компанія ByteDance - та її афілійовані особи володітимуть менше ніж 20 відсотками акцій нової компанії в США. Це дозволить платформі продовжити роботу в США з дотриманням вимог закону про національну безпеку.
Нагадаємо, у квітні 2024 року Сенат США ухвалив закон, який зобов'язує ByteDance продати платформу компанії, яка не перебуває в юрисдикції Китаю. В іншому випадку застосунок має бути заборонений на території США. Трамп неодноразово відкладав заборону застосунку.
