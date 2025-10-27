Фінансові новини
- |
- 27.10.25
- |
- 18:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Литва може обмежити транзит до Калінінграда
13:56 27.10.2025 |
Президент Литви Гітанас Науседа запропонував розглянути можливість тривалого закриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до російського Калінінграда. Заяву адміністрації президента опублікувало агентство BNS у неділю, 26 жовтня, пише LRT.
Такі заходи пропонуються у зв'язку із загрозою контрабанди за допомогою білоруських метеорологічних зондів. "Президент оцінює інциденти останніх днів і збої в роботі аеропортів як гібридну атаку на Литву, на яку необхідно реагувати як симетричними, так і асиметричними методами. У найближчі дні уряд має запропонувати варіанти реагування. Серед них - тривале закриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до Калінінграда", - повідомили в адміністрації Науседи.
На вівторок, 28 жовтня, Науседа скликав міжвідомчу нараду для обговорення ситуації.
Метеозонди над Литвою
Над Литвою у жовтні кілька разів були помічені метеозонди, які прилетіли з Білорусі. Це повітряні кулі з вантажами, які контрабандисти використовують для переправлення цигарок через кордон.
24 жовтня через проліт метеорологічних повітряних куль закривали аеропорти Вільнюса і Каунаса, 26 жовтня - Вільнюса. Крім того, після подібних інцидентів Литва кілька разів тимчасово закривала кордон з Білоруссю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів
ТОП-НОВИНИ
|Шведська Saab хотіла б відкрити завод із виробництва винищувачів Gripen в Україні
|Зеленський каже, що Україна може отримати перші літаки Gripen наступного року
|Макрон заявив, що найближчими днями Україні поставлять нові літаки Mirage
|Учасники «коаліції охочих» розробили план із п'яти пунктів для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Хорватія та Україна створять спільні виробничі ланцюги у сфері оборони
|Глава МВС Німеччини анонсував розширення повноважень контррозвідки
|ЄК знайшла порушення у TikTok, Facebook та Instagram
|Індія та Китай відновили прямі авіарейси після п'ятирічної перерви
|Бабіш хоче сформувати уряд Чехії до середини грудня
|Україна вивчила уроки щодо організації агроторгівлі з ЄС - Качка
|51% miltech-компаній уже вивели або планують вивести за кордон виробництво – дані ТСУ
Бізнес
|Reuters: Китайський підрозділ Nexperia відновлює продаж мікросхем у Китаї
|Європейці домовилися спільно розробляти конкурента Starlink
|Google розробила квантовий алгоритм, що працює в 13 тис. разів швидше за алгоритм суперкомп'ютерів
|YouTube запускає інструмент для виявлення та видалення deepfake-відео
|Microsoft додає голосове управління у Windows 11
|У США випробували аналіз крові, що може виявити понад 50 видів раку. Результати вражаючі
|Samsung випустила Galaxy XR за $1800 — конкурента Apple Vision Pro з чипом Snapdragon XR2+ Gen 2 та Android XR