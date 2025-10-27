Литва може обмежити транзит до Калінінграда

Президент Литви Гітанас Науседа запропонував розглянути можливість тривалого закриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до російського Калінінграда. Заяву адміністрації президента опублікувало агентство BNS у неділю, 26 жовтня, пише LRT.

Такі заходи пропонуються у зв'язку із загрозою контрабанди за допомогою білоруських метеорологічних зондів. "Президент оцінює інциденти останніх днів і збої в роботі аеропортів як гібридну атаку на Литву, на яку необхідно реагувати як симетричними, так і асиметричними методами. У найближчі дні уряд має запропонувати варіанти реагування. Серед них - тривале закриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до Калінінграда", - повідомили в адміністрації Науседи.

На вівторок, 28 жовтня, Науседа скликав міжвідомчу нараду для обговорення ситуації.

Метеозонди над Литвою

Над Литвою у жовтні кілька разів були помічені метеозонди, які прилетіли з Білорусі. Це повітряні кулі з вантажами, які контрабандисти використовують для переправлення цигарок через кордон.

24 жовтня через проліт метеорологічних повітряних куль закривали аеропорти Вільнюса і Каунаса, 26 жовтня - Вільнюса. Крім того, після подібних інцидентів Литва кілька разів тимчасово закривала кордон з Білоруссю.