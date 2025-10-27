Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай представив UBIOS — власну альтернативу BIOS та UEFI для уникнення західних технологій

 

Глобальний обчислювальний консорціум (GCC) китайських технологічних компаній випустив стандарт прошивки UBIOS ("Уніфікована базова система введення-виведення").

UBIOS створений для підтримки розподіленої архітектури та спільного проєктування програмного та апаратного забезпечення. Офіційний ідентифікаційний код стандарту - T/GCC 3007-2025. Він дозволить китайським компаніям покласти край залежності від UEFI, орієнтованій на Microsoft та решту компаній-розробників.

Досі, як і решта світу, Китай залежав від панівного стандарту UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), який розвинувся з BIOS під керівництвом Intel та Microsoft. З дебютом UBIOS відбулося створення першої повної, стандартизованої та масштабованої суто китайської екосистеми прошивок материнських плат та ПК.

До складу комітету з розробки стандарту увійшли 13 провідних місцевих технологічних компаній та дослідницьких організацій, як Китайський інститут стандартизації електроніки, Huawei Technologies, Nanjing BAI AO та інші. Протягом останніх двох десятиліть UEFI домінував на платформах x86 та поширився на сервери ARM, ПК та екосистеми RISC-V, і тепер Китай змінює це.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9969
  0,0999
 0,24
EUR
 1
 48,7668
  0,2166
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6944  0,13 0,31 42,2991  0,15 0,36
EUR 48,6081  0,20 0,41 49,3141  0,25 0,50

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0850  0,02 0,05 42,1100  0,02 0,04
EUR 48,9900  0,08 0,16 49,0200  0,08 0,16

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес