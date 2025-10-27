Фінансові новини
- 27.10.25
- 18:18
RSS
мапа сайту
Китай представив UBIOS — власну альтернативу BIOS та UEFI для уникнення західних технологій
10:44 27.10.2025 |
Глобальний обчислювальний консорціум (GCC) китайських технологічних компаній випустив стандарт прошивки UBIOS ("Уніфікована базова система введення-виведення").
UBIOS створений для підтримки розподіленої архітектури та спільного проєктування програмного та апаратного забезпечення. Офіційний ідентифікаційний код стандарту - T/GCC 3007-2025. Він дозволить китайським компаніям покласти край залежності від UEFI, орієнтованій на Microsoft та решту компаній-розробників.
Досі, як і решта світу, Китай залежав від панівного стандарту UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), який розвинувся з BIOS під керівництвом Intel та Microsoft. З дебютом UBIOS відбулося створення першої повної, стандартизованої та масштабованої суто китайської екосистеми прошивок материнських плат та ПК.
До складу комітету з розробки стандарту увійшли 13 провідних місцевих технологічних компаній та дослідницьких організацій, як Китайський інститут стандартизації електроніки, Huawei Technologies, Nanjing BAI AO та інші. Протягом останніх двох десятиліть UEFI домінував на платформах x86 та поширився на сервери ARM, ПК та екосистеми RISC-V, і тепер Китай змінює це.
