Прямі іноземні інвестиції в Китай у січні-вересні знизилися на 10,4%

Обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ, FDI) в економіку материкового Китаю в січні-вересні 2025 року зменшився на 10,4% проти того ж періоду минулого року - до 573,75 млрд юанів ($80,9 млрд), за даними міністерства торгівлі.

Виробничий сектор залучив 150,09 млрд юанів, сектор послуг - 410,93 млрд юанів.

Водночас ПІІ Японії зросли на 55,5%, ОАЕ - на 48,7%, Великої Британії - на 21,1%, Швейцарії - на 19,7%.

За три квартали в країні було зареєстровано 48,92 тис. нових підприємств за участю іноземного капіталу, що на 16,2% перевищує показник за аналогічний період 2024 року.

Обсяг FDI у вересні збільшився на 11,2% у річному виразі.

Як повідомлялося, обсяг ПІІ за підсумками 2024 року впав на 27,1% і становив 826,25 млрд юанів. Це максимальний спад за всю історію підрахунків (з 2008 року).

