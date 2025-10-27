Авторизация

Глава Мінфіну США повідомив про узгодження з КНР основних параметрів майбутньої торговельної угоди

 

Американська і китайська сторони домовилися про основні положення торговельної угоди, заявив минулої неділі глава Мінфіну США Скотт Бессент.

"Президент Трамп дав мені значний важіль для тиску погрозою запровадити мита в 100%, і я вважаю, що ми з КНР домовилися про дуже суттєві рамки (угоди - ІФ-У)", - сказав міністр в ефірі телеканалу NBC News.

За його словами, подібні узгоджені положення можуть дати змогу "уникнути цих мит і обговорити багато інших питань із китайцями".

Бессент додав, що ця "рамкова угода" готова для зустрічі президента США Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна, яка запланована на наступний тиждень.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

