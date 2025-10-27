Трамп відреагував на вихваляння Путіна ракетою «Бурєвєснік»

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяви господаря Кремля Владіміра Путіна про випробування ракети "Бурєвєснік", яка, за словами глави РФ, має "необмежену дальність".

Заяву американського президента наводить телеканал CNN, повідомляє "Європейська правда".

У контексті вихвалянь Путіна ракетою Трамп заявив, що США мають атомні підводні човни, розташовані неподалік від Росії.

"Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найбільший у світі, прямо біля їхніх берегів", - сказав Трамп журналістам на борту Air Force One під час свого візиту до Азії.

На його думку, Путіну слід думати про завершення розв'язаної ним війни проти України, а не про випробування ракет.

"Йому слід покласти край війні, війні, яка мала тривати один тиждень, а тепер триває вже четвертий рік, ось що йому слід робити замість випробувань ракет", - підкреслив президент США.

На запитання журналістів про те, чи будуть запроваджені додаткові санкції проти, Трамп відповів: "Ви дізнаєтеся".

Нагадаємо, у неділю Путін провів нараду з главою генштабу Росії Валерієм Герасимовим щодо випробування крилатої ракети "Бурєвєснік" з ядерною енергетичною установкою.

Путін додав, що випробування "в черговий раз підтвердили надійність ядерного щита Росії" і зазначив, що ця ракета - це "унікальний виріб, якого у світі ні в кого немає".

Заява кремлівського правителя про ракетні випробування пролунала на тлі рішення Трампа запровадити санкції проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл".

Крім того, нещодавно глава Білого дому передумав зустрічатись із Путіним у Будапешті.