США відправляють до Карибського регіону найбільший авіаносець для боротьби з наркобізнесом

 

Глава Пентагону Піт Гегсет наказав перекинути ударну групу авіаносця Gerald R. Ford до Карибського регіону, що свідчить про нарощування війської присутності США в регіоні.

Про це повідомив речник Пентагону Шон Парнелл у соцмережі X, передає Укрінформ.

«На підтримку директиви президента США щодо ліквідації транснаціональних злочинних організацій та боротьби з наркотероризмом в інтересах захисту батьківщини міністр оборони США направив авіаносну ударну групу Gerald R. Ford та авіаційне крило авіаносця до зони відповідальності Південного командування США», - ідеться в заяві.

Нарощування присутності американських військ у регіоні «посилить спроможність США виявляти, відстежувати й припиняти діяльність незаконних суб'єктів, які загрожують безпеці й процвітанню» США в Західній півкулі, зазначив Парнелл.

За його словами, ці сили «посилять і розширять наявні можливості для припинення незаконного обігу наркотиків, а також послаблення і ліквідації» таких організацій.

Авіаносець Gerald R. Ford вважають найбільшим військовим кораблем у світі.

CNN зазначає, що Гегсет заявив у п'ятницю, що США вночі завдали удару по судну, яке належало наркокартелю й перевозило наркотики в Карибському морі.

За словами міністра, внаслідок удару загинуло шестеро людей.

Загалом США від початку кампанії знищили 10 цілей на морі, внаслідок чого загинули 43 особи.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9969
  0,0999
 0,24
EUR
 1
 48,7668
  0,2166
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6944  0,13 0,31 42,2991  0,15 0,36
EUR 48,6081  0,20 0,41 49,3141  0,25 0,50

Міжбанківський ринок на 24.10.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0650  0,16 0,38 42,0950  0,16 0,38
EUR 48,9100  0,27 0,56 48,9400  0,27 0,55

