США відправляють до Карибського регіону найбільший авіаносець для боротьби з наркобізнесом

Глава Пентагону Піт Гегсет наказав перекинути ударну групу авіаносця Gerald R. Ford до Карибського регіону, що свідчить про нарощування війської присутності США в регіоні.

Про це повідомив речник Пентагону Шон Парнелл у соцмережі X, передає Укрінформ.

«На підтримку директиви президента США щодо ліквідації транснаціональних злочинних організацій та боротьби з наркотероризмом в інтересах захисту батьківщини міністр оборони США направив авіаносну ударну групу Gerald R. Ford та авіаційне крило авіаносця до зони відповідальності Південного командування США», - ідеться в заяві.

Нарощування присутності американських військ у регіоні «посилить спроможність США виявляти, відстежувати й припиняти діяльність незаконних суб'єктів, які загрожують безпеці й процвітанню» США в Західній півкулі, зазначив Парнелл.

За його словами, ці сили «посилять і розширять наявні можливості для припинення незаконного обігу наркотиків, а також послаблення і ліквідації» таких організацій.

Авіаносець Gerald R. Ford вважають найбільшим військовим кораблем у світі.

CNN зазначає, що Гегсет заявив у п'ятницю, що США вночі завдали удару по судну, яке належало наркокартелю й перевозило наркотики в Карибському морі.

За словами міністра, внаслідок удару загинуло шестеро людей.

Загалом США від початку кампанії знищили 10 цілей на морі, внаслідок чого загинули 43 особи.