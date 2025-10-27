Bloomberg: Трампу непросто переконати арабські країни вкластися у відновлення Гази

Переконати арабські та мусульманські країни виділити мільярди доларів на відновлення Гази може стати непростим завданням для президента США Дональда Трампа, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

ООН оцінює вартість відновлення Гази у 70 мільярдів доларів.

Саудівська Аравія обмежена падінням нафтових доходів та завершенням практики безповоротних грантів, ОАЕ вимагають «політичної ясності» та повного роззброєння угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США та Євросоюзі, а Катар наполягає на гарантіях виконання Ізраїлем умов угоди.

Усі сторони прагнуть отримати право голосу в питаннях ширшого управління територією.

Угоду про припинення війни в Секторі Гази лідери США, Єгипту, Туреччини та Катару підписали 13 жовтня в Каїрі. Перед цим Трамп під час виступу в Єрусалимі перед парламентом Ізраїлю подякував арабським і мусульманським країнам «за їхню відданість справі безпечного відновлення Гази» та обіцянку виділити гроші на відновлення території.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив в інтерв'ю Fox News, що найбільший економічний внесок у відновлення Гази зроблять країни Перської затоки, натомість від Вашингтона буде потрібна «дипломатична участь».

Крім того, Трамп повідомив журналістам преспулу Білого дому, що в Секторі Гази невдовзі буде розгорнутий міжнародний військовий контингент для підтримки стабільності. Точних термінів президент не назвав, зазначивши, що це станеться «досить швидко».

За даними The Times of Israel, стабілізаційні сили очолить Єгипет. До їхнього складу також увійдуть військовослужбовці Азербайджану, Індонезії та Туреччини. Участі європейських чи британських військ не очікується.

США наполягають, щоб корпус мав мандат ООН, але діяв не як класична миротворча місія, а за моделлю міжнародних сил на Гаїті, які борються з організованою злочинністю.

Розгортання такого контингенту - одне з положень плану Трампа щодо врегулювання в Газі.