Анонім задонатив Пентагону $130 млн на зарплати військовим. NYT розкрив ім'я чоловіка, якого Трамп назвав «другом»

Тімоті Меллон в 1981 році. Онук колишнього міністра фінансів Ендрю В. Меллона, пан Меллон не був помітним донором-республіканцем до обрання президента Трампа.

Міністерство війни США отримало від аноніма 130 мільйонів доларів пожертв, щоб оплатити заробітні плати військовим в умовах зупинки роботи уряду (шатдауну). Журналісти дізналися, що цим невідомим чоловіком виявився мільярдер і спонсор президента США Дональда Трампа Тімоті Меллон.

Про це пише New York Times.

Сам Трамп оголосив про цю пожертву ще 23 жовтня, але протягом кількох днів він відмовлявся назвати ім'я людини, яка перерахувала кошти. Він лише називав його своїм другом, «патріотом», «чудовим громадянином Америки» та «поважною людиною».

«Він не хоче розголосу. Він воліє, щоб його ім'я не згадувалося, що досить незвично у світі, звідки я родом, а у світі політики ти хочеш, щоб твоє ім'я згадувалося», - казав журналістам американський президент.

Однак джерела журналістів NYT розкрили ім'я анонімного донора - ним виявився заможний банківський спадкоємець та залізничний магнат Тімоті Меллон, який уже давно підтримує Трампа, передавши десятки мільйонів доларів групам, які підтримують його президентську кампанію.

Так, торік він зробив пожертву у розмірі 50 мільйонів доларів комітету PAC на підтримку Трампа - це стало одним з найбільших окремих внесків, які коли-небудь ставали відомими.

У своїй автобіографії, яку він самостійно опублікував у 2015 році, Меллон описав себе як колишнього ліберала, який переїхав до Вайомінгу з Коннектикуту заради нижчих податків та меншої кількості людей.

До обрання Трампа магнат не був помітним серед донорів республіканців, але в останні роки вклав сотні мільйонів доларів на підтримку Республіканської партії й самого Трампа.

Пентагон заявив, що прийняв пожертву відповідно до «загальних повноважень щодо прийняття подарунків», за умови, що її використають для компенсації витрат на зарплати та пільги військовослужбовців».

Однак NYT вказує, що ця пожертва може бути порушенням Закону про боротьбу з дефіцитом, який забороняє федеральним агентствам витрачати кошти, що перевищують асигнування Конгресу, або приймати добровільні послуги.

Крім того, незрозуміло, наскільки пожертвувані 130 мільйонів покриють зарплати понад 1,3 мільйона дійсних військовослужбовців.