Фінансові новини
- |
- 27.10.25
- |
- 10:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США очікують від Угорщини відмови від нафти РФ і закликають Китай тиснути на Москву – посол США при НАТО
08:37 27.10.2025 |
США очікують, що Угорщина розробить та реалізує план зі зменшення залежності від російської нафти і газу, а також закликають Китай долучитися до міжнародного тиску на Москву для припинення війни в Україні, заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в ефірі телеканалу Fox News, він наголосив, що адміністрація президента Дональда Трампа продовжує використовувати всі доступні інструменти, включно з санкціями, щоб змусити Росію припинити військові дії.
"Ми очікуємо, що такі країни, як Угорщина, Туреччина та Словаччина, які продовжують купувати російську нафту та газ, розроблять план і виконають план, який позбавить їх залежності від російської нафти та газу. А Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не розробила жодних планів і не зробила жодних активних кроків", - сказав Вітакер.
Він також зазначив, що президент США Дональд Трамп має "усі карти в руках" і продовжить тиск на Москву, включно з нафтовими санкціями: "Президент Трамп тримає всі карти в руках. Росіяни повинні якомога швидше припинити цю безглузду війну. Краще для них не стане...Насправді, вони (росіяни ІФ-У) зараз виглядають дуже слабкими...Вони не отримують жодної території для тисяч військових, яких вони втрачають щотижня на полях битв в Україні".
Вітакер додав, що Китай відіграє ключову роль у припиненні війни, оскільки постачає Росії значні обсяги нафти, газу та технологій подвійного призначення. "Зараз китайці купують забагато російської нафти та газу. Вони надають росіянам забагато технологій подвійного використання, щоб вони могли продовжувати цю війну, чи то деталі безпілотників, чи інші технології, які можна використовувати для її продовження. Китай має приєднатися до США та інших наших союзників...І президент Трамп абсолютно правий, тиснучи на росіян", - підкреслив посол.
На запитання журналістки про ефективність санкцій Вітакер відповів, що заморожені російські активи в Європі на суму близько 200 млрд доларів можуть суттєво підтримати Україну та вплинути на поле бою.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Макрон заявив, що найближчими днями Україні поставлять нові літаки Mirage
|Учасники «коаліції охочих» розробили план із п'яти пунктів для України
|Стармер закличе «коаліцію рішучих» зміцнити далекобійні спроможності України
|У ЄС запевнили, що використають росактиви для України: «ніхто нічого не ветував»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Внесок Німеччини у Фонд підтримки енергетики України сягне €450 мільйонів - міністерка
|Прямі іноземні інвестиції в Китай у січні-вересні знизилися на 10,4%
|Глава Мінфіну США повідомив про узгодження з КНР основних параметрів майбутньої торговельної угоди
|Трамп відреагував на вихваляння Путіна ракетою «Бурєвєснік»
|США відправляють до Карибського регіону найбільший авіаносець для боротьби з наркобізнесом
|Bloomberg: Трампу непросто переконати арабські країни вкластися у відновлення Гази
|Анонім задонатив Пентагону $130 млн на зарплати військовим. NYT розкрив ім'я чоловіка, якого Трамп назвав «другом»
Бізнес
|YouTube запускає інструмент для виявлення та видалення deepfake-відео
|Microsoft додає голосове управління у Windows 11
|У США випробували аналіз крові, що може виявити понад 50 видів раку. Результати вражаючі
|Samsung випустила Galaxy XR за $1800 — конкурента Apple Vision Pro з чипом Snapdragon XR2+ Gen 2 та Android XR
|Кібератака на Jaguar Land Rover коштувала Британії 2,5 мільярди доларів
|ШІ спотворює зміст новин у 45% випадків – незалежно від мови й країни: дослідження
|Новий король селфі — в DxOMark високо оцінили фронтальну камеру iPhone 17 Pro