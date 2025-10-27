Фінансові новини
27.10.25
- 10:14
- RSS
- мапа сайту
Таїланд і Камбоджа у присутності Трампа підписали мирну угоду
08:27 27.10.2025 |
Таїланд і Камбоджа у неділю, 26 жовтня, підписали мирну угоду. Церемонія підписання відбулася на саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АSEAN) у Малайзії у присутності президента США Дональда Трампа.
Угода була укладена в липні цього року задля припинення вогню між Таїландом та Камбоджею, нині її в розширеному вигляді в Куала-Лумпурі підписали прем'єр-міністри Таїланду і Камбоджі Анутін Чарнвіракул та Хун Манет.
Нагадаємо, у липні цього року між військами Таїланду та Камбоджі на 817-кілометровій лінії кордону тривав кількаденний збройний конфлікт, внаслідок якого загинули 40 людей, сотні тисяч мусили залишити регіон бойових дій.
Тоді Трамп пригрозив Бангкоку і Пномпеню підвищенням тарифів щодо обох сторін та блокуванням підписання торговельних угод, після чого вони припинили вогонь.
Підписана угода, серед іншого, передбачає звільнення Таїландом 18 камбоджійських солдатів, які досі перебувають у полоні, та виведення важкого озброєння із прикордонної зони обома сторонами.
Таїланд і Камбоджа сперечаються про свій 817-кілометровий кордон уже понад століття. У центрі конфлікту - ситуація навколо храмового комплексу Преахвіхеа та прилеглих земель. Храм із 2008 року є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО, і на нього претендують обидві країни.
Трамп підписав низку торговельних угод
Тим часом на саміті АSEAN американський президент Трамп підписав торговельні угоди з кількома країнами Південно-Східної Азії. Серед них - угоди з Камбоджею та Малайзією про взаємну торгівлю та угода з Таїландом про критично важливі мінерали.
Усі угоди були укладені 26 жовтня на полях саміту ASEAN.
