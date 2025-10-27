США запровадили санкції щодо президента Колумбії

Міністерство фінансів США запровадило персональні санкції щодо президента Колумбії Густаво Петро, ​​членів його родини, а також міністра внутрішніх справ країни Армандо Бенедетті. Як повідомляється у п'ятницю, 24 жовтня, їм, зокрема, заборонений в'їзд до США.

У Вашингтоні запевняють, що Петро, який перебуває при владі з 2022 року, "дозволив наркокартелям процвітати і відмовився припинити їхню діяльність". Водночас у Колумбії сина президента звинувачують у отриманні грошей від наркоторговця на передвиборну кампанію свого батька, зазначає AFP.

Петро закликав до протестів проти Трампа у Боготі

"Не зроблю жодного кроку назад і не стану на коліна", - відреагував президент Колумбії на рішення мінфіну США у соціальних мережах.

Петро також закликав до проведення в столиці Колумбії демонстрацій проти політики Трампа, до якої належать атаки військових США по колумбійських кораблях, які, ймовірно, належать наркокартелям. Лише за два місяці США знищили 10 таких суден і вбили щонайменше 43 особи, які перебували на них. Петро називав такі дії "позасудовими стратами" і закликав американських солдатів не діяти так радикально. У відповідь на це Трамп назвав колумбійського колегу "бандитом" та оголосив про припинення підтримки країни у боротьбі з наркотрафіком.

На тлі ескалації відносин з Колумбією, а також Венесуелою Пентагон заявив про відправку до регіону атомного авіаносця Gerald R. Ford - одного з найбільших військових суден у світі. Це - найбільша демонстрація сили з боку США в регіоні, зазначає агенція Reuters.