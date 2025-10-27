Фінансові новини
Трамп образився на Канаду через рекламу і підняв мита ще на 10%
08:20 27.10.2025 |
Президент США Дональд Трамп вирішив підвищити чинні мита на товари з Канади ще на 10% через рекламу, яка, на його думку, є "перекрученою".
Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".
Канада оприлюднила рекламний ролик з уривками промови 40-го президента США Рональда Рейгана, у якій той критикує мита і захищає принципи вільної торгівлі.
Коментуючи це, Трамп заявив, що рекламний ролик був "фальшивим", а також додав, що він "викривлює зміст" радіозвернення Рейгана.
"Метою цього обману було прагнення Канади, щоб Верховний суд США втрутився і "порятував" її у питанні тарифів, які вона роками застосовувала проти Сполучених Штатів. Тепер Америка має змогу захищати себе від надмірних і несправедливих канадських тарифів (а також від подібних дій з боку інших країн світу)", - зазначив він.
Трамп стверджує, що Рональд Рейган "підтримував тарифи - як засіб зміцнення національної безпеки та економіки"
"Однак Канада все перекрутила, ніби це неправда. Їхню рекламу мали негайно зняти, але вони все одно допустили її показ під час Світової серії, добре знаючи, що це фальсифікація", - додав президент США.
За його словами, у зв'язку "з таким грубим перекрученням фактів і ворожими діями", він підвищує мита на канадські товари на додаткові 10%.
Також Трамп заявив, що припиняє торговельні перемовини з Канадою.
Приводом став один з меседжів інформаційної кампанії, яку запустив прем'єр канадської провінції Онтаріо Даг Форд. У відеоролику є фрагмент звернення президента США Рональда Рейгана у 1987 році, де він застерігає від торгових воєн.
Трамп у вересні оголосив 35-відсоткові тарифи на увесь імпорт з Канади, виключивши продукцію, що охоплювалася угодою між США, Канадою і Мексикою 2020 року.
Прем'єр Канади Марк Карні за останній місяць неодноразово їздив до Вашингтона на торговельні перемовини.
Раніше Канада пішла на численні поступки США, зокрема скасувала деякі контртарифи та відмовилася від податку на цифрові послуги, спрямованого проти американських технологічних компаній.
