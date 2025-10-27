США підготували додаткові санкції проти Росії - Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала додаткові санкції проти ключових секторів російської економіки на випадок, якщо президент РФ Володимир Путін й далі відмовлятиметься зупинити війну проти України, повідомляє агентство Reuters у суботу, 25 жовтня.

За словами джерел агенції, нові санкції США можуть зачепити банківський сектор Росії та інфраструктуру, що забезпечує експорт нафти. Минулого тижня українські чиновники пропонували Сполученим Штатам зокрема повністю відключити російські банки від доларової системи.

Крім того, американські чиновники повідомили європейським колегам, що підтримують використання заморожених у Європейському Союзі російських активів для купівлі американської зброї для України. У США також обговорюють можливість використання російських коштів, які зберігають у країні, для підтримки України, сказали Reuters джерела.

Наразі невідомо, чи вдадуться США до цих кроків найближчим часом. Американський високопосадовець сказав Reuters, що США спершу чекають від Європи на великий санкційний крок щодо Росії. Ще одне джерело припускає, що Трамп, ймовірно, зробить паузу на кілька тижнів, щоб оцінити реакцію Кремля на попередні санкції.

США запровадили санкції проти нафтових гігантів Росії

22 жовтня стало відомо, що США запровадили санкції щодо двох найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл" та їхніх дочірніх компаній. У міністерстві фінансів США заявили, що вдалися до цього кроку через "відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні".

Трамп сподівається, що санкції зроблять Путіна "більш розсудливими" і сприятимуть припиненню війни. Він також скасував зустріч з Путіним у Будапешті.