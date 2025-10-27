Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США підготували додаткові санкції проти Росії - Reuters

 

Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала додаткові санкції проти ключових секторів російської економіки на випадок, якщо президент РФ Володимир Путін й далі відмовлятиметься зупинити війну проти України, повідомляє агентство Reuters у суботу, 25 жовтня.

За словами джерел агенції, нові санкції США можуть зачепити банківський сектор Росії та інфраструктуру, що забезпечує експорт нафти. Минулого тижня українські чиновники пропонували Сполученим Штатам зокрема повністю відключити російські банки від доларової системи.

Крім того, американські чиновники повідомили європейським колегам, що підтримують використання заморожених у Європейському Союзі російських активів для купівлі американської зброї для України. У США також обговорюють можливість використання російських коштів, які зберігають у країні, для підтримки України, сказали Reuters джерела.

Наразі невідомо, чи вдадуться США до цих кроків найближчим часом. Американський високопосадовець сказав Reuters, що США спершу чекають від Європи на великий санкційний крок щодо Росії. Ще одне джерело припускає, що Трамп, ймовірно, зробить паузу на кілька тижнів, щоб оцінити реакцію Кремля на попередні санкції.

США запровадили санкції проти нафтових гігантів Росії

22 жовтня стало відомо, що США запровадили санкції щодо двох найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл" та їхніх дочірніх компаній. У міністерстві фінансів США заявили, що вдалися до цього кроку через "відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні".

Трамп сподівається, що санкції зроблять Путіна "більш розсудливими" і сприятимуть припиненню війни. Він також скасував зустріч з Путіним у Будапешті.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9969
  0,0999
 0,24
EUR
 1
 48,7668
  0,2166
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6944  0,13 0,31 42,2991  0,15 0,36
EUR 48,6081  0,20 0,41 49,3141  0,25 0,50

Міжбанківський ринок на 24.10.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0650  0,16 0,38 42,0950  0,16 0,38
EUR 48,9100  0,27 0,56 48,9400  0,27 0,55

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес