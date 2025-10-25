Фінансові новини
Вартість акцій «Роснефти» і «Лукойла» впала на $5,2 мільярда після санкцій США
23:52 24.10.2025 |
Акції «Роснефти» і «Лукойла» на Московській біржі впали після того, як дві найбільші нафтові компанії Росії опинилися під санкціями США.
Про це повідомляє The Moscow Times, передає Укрінформ.
Як випливає з даних біржі, за два дні - четвер і п'ятницю - сумарна капіталізація «Роснефти» і «Лукойла» скоротилася на 424 млрд рублів, або $5,2 млрд.
Акції «Роснефти» станом на 20.11 (за московським часом) торгувались по 389,85 рубля за штуку - на 3% нижче, ніж до введення санкцій. А в ході торгів опускалися до 383,15 рубля - це мінімум з травня 2023 року. В результаті ринкова вартість компанії впала на 127 млрд рублів, або $1,56 млрд.
Акції «Лукойла» за два дні обвалилися на 7,2%, або 297 млрд рублів ($3,66 млрд за офіційним курсом ЦБ).
Основний власник «Лукойла», найбагатший мільярдер Росії Вагіт Алекперов, якому належить пакет у 28% акцій, за два дні збіднів на 83 млрд рублів, або трохи більше $1 млрд.
За підсумками першого півріччя «Роснефть» і «Лукойл» вже зіткнулися з різким погіршенням фінансових показників: прибуток першої впав утричі, другого - удвічі. Потрапляння під санкції Мінфіну США посилить проблеми цих нафтових компаній: кількість контрагентів може скоротитися через побоювання вторинних санкцій, а як наслідок - можуть знизитися поставки на зовнішні ринки, пишуть аналітики Альфа-банку.
Під санкції США потрапили не лише самі «Роснефть» та «Лукойл», а й 30 дочірніх компаній першої та 6 - другої. Рішення американського Мінфіну також може призвести до згортання трейдингових операцій «Лукойлу» через його торговельний підрозділ у Дубаї (Litasco Middle East), тоді як «Роснефти» загрожують проблеми з постачанням до Індії.
