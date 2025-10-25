Авторизация

Євросоюз закрив росіянам лазівку для отримання карт Visa та Mastercard у Білорусі

 

Популярна серед росіян "лазівка" для отримання банківських карток Visa і Mastercard, що пішли з Росії, потрапила під санкції Європейського Союзу. Так, у рамках 19-го пакету санкцій, який ЄС затвердив 23 жовтня, до "чорних списків" було внесено білоруську філію "Альфа-Банку" - найбільшого приватного банку РФ.

Як пише The Moscow Times, білоруський "Альфа-Банк" потрапив під блокуючі санкції, які забороняють будь-які операції з ним і мають на увазі повне блокування активів.

Аналогічні заходи введено проти білоруських "дочок" російських "Сбєрбанку" та ВТБ, а також філій ВТБ у Казахстані та Китаї.

Санкції набирають чинності з 2 грудня.

Карти білоруського "Альфа-Банку" були популярними у росіян, які подорожують за кордоном, оскільки з Росії платіжні системи Visa та Mastercard пішли у 2022 році, а в сусідній Білорусії залишилася можливість їх отримати.

Представник банку повідомив, що його юристи вже знають про цю ситуацію, але всі карти банку поки працюють в старому режимі. Банк пообіцяв проінформувати клієнтів у разі зміни ситуації.

Також у рамках 19-го пакет ЄС заборонив транзакції з "Альфа-Банком", "МТС-банком", "Абсолют Банком", із російським стейблкоіном А7А5. Окрім того, запроваджено заборону на операції через платіжну систему "Мир" Національної системи платіжних карток та Систему швидких платежів.

У списку санкцій ЄС згадано низку банків Таджикистану і Киргизстану, і білоруські "БелВЕБ" і "Белгазпромбанк".

У вересні повідомлялося, що росіян, які оформили банківські картки в Казахстані, почали викликати на допити в російські відділки поліції.

Раніше інтерес росіян до "карткового туризму" посилився на тлі проблем із використанням карток UnionPay через санкції проти "Газпромбанку" та труднощі з обміном старих доларів за кордоном.

До того Центробанк Росії запропонував обмежити термін дії карток платіжних систем, які не входять до його реєстру. Серед них - карти провідних міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard, що залишилися у росіян, випущені до розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

