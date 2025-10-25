Фінансові новини
Євросоюз закрив росіянам лазівку для отримання карт Visa та Mastercard у Білорусі
23:48 24.10.2025 |
Популярна серед росіян "лазівка" для отримання банківських карток Visa і Mastercard, що пішли з Росії, потрапила під санкції Європейського Союзу. Так, у рамках 19-го пакету санкцій, який ЄС затвердив 23 жовтня, до "чорних списків" було внесено білоруську філію "Альфа-Банку" - найбільшого приватного банку РФ.
Як пише The Moscow Times, білоруський "Альфа-Банк" потрапив під блокуючі санкції, які забороняють будь-які операції з ним і мають на увазі повне блокування активів.
Аналогічні заходи введено проти білоруських "дочок" російських "Сбєрбанку" та ВТБ, а також філій ВТБ у Казахстані та Китаї.
Санкції набирають чинності з 2 грудня.
Карти білоруського "Альфа-Банку" були популярними у росіян, які подорожують за кордоном, оскільки з Росії платіжні системи Visa та Mastercard пішли у 2022 році, а в сусідній Білорусії залишилася можливість їх отримати.
Представник банку повідомив, що його юристи вже знають про цю ситуацію, але всі карти банку поки працюють в старому режимі. Банк пообіцяв проінформувати клієнтів у разі зміни ситуації.
Також у рамках 19-го пакет ЄС заборонив транзакції з "Альфа-Банком", "МТС-банком", "Абсолют Банком", із російським стейблкоіном А7А5. Окрім того, запроваджено заборону на операції через платіжну систему "Мир" Національної системи платіжних карток та Систему швидких платежів.
У списку санкцій ЄС згадано низку банків Таджикистану і Киргизстану, і білоруські "БелВЕБ" і "Белгазпромбанк".
У вересні повідомлялося, що росіян, які оформили банківські картки в Казахстані, почали викликати на допити в російські відділки поліції.
Раніше інтерес росіян до "карткового туризму" посилився на тлі проблем із використанням карток UnionPay через санкції проти "Газпромбанку" та труднощі з обміном старих доларів за кордоном.
До того Центробанк Росії запропонував обмежити термін дії карток платіжних систем, які не входять до його реєстру. Серед них - карти провідних міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard, що залишилися у росіян, випущені до розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Учасники «коаліції охочих» розробили план із п'яти пунктів для України
|Стармер закличе «коаліцію рішучих» зміцнити далекобійні спроможності України
|У ЄС запевнили, що використають росактиви для України: «ніхто нічого не ветував»
|Кошта: ЄС покриє фінпотреби України у 2026-27 роках, РФ має це «добре зрозуміти»
