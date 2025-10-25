Четвертий за потужністю НПЗ Росії зупинив переробку після атаки дронів - Reuters

Четвертий за потужністю нафтопереробне підприємство у Росії і найбільший НПЗ державної "Роснєфті" - Рязанський нафтопереробний завод зупинив установку первинної перегонки нафти після атаки українського дрона.

Установку АВТ-4 терміново зупинили у четвер після того, як вона загорілася внаслідок атаки дрона, повідомляє Reuters із посиланням на джерела у галузі.

Потужність цієї установки - 4 мільйони тонн нафти на рік, або 80 тис. барелів на день, що становить близько чверті від загальної потужності заводу.

За словами співрозмовників агентства, Рязанський НПЗ все ще переробляє нафту, але у меншому обсязі.

Одне з джерел повідомило, що деякі суміжні установки також були зупинені, включаючи риформінг, вакуумну гідроочисну установку газойлю та каталітичний крекінг.

Як повідомлялося, раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що українські дрони уразили Рязанський НПЗ в ніч на 23 жовтня, на території підприємства лунали вибухи та виникла масштабна пожежа.

Раніше Новокуйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) "Роснєфті" зупинив первинну переробку нафти після другої за місяць атаки дронів.