25.10.25
01:34
Четвертий за потужністю НПЗ Росії зупинив переробку після атаки дронів - Reuters
23:43 24.10.2025 |
Четвертий за потужністю нафтопереробне підприємство у Росії і найбільший НПЗ державної "Роснєфті" - Рязанський нафтопереробний завод зупинив установку первинної перегонки нафти після атаки українського дрона.
Установку АВТ-4 терміново зупинили у четвер після того, як вона загорілася внаслідок атаки дрона, повідомляє Reuters із посиланням на джерела у галузі.
Потужність цієї установки - 4 мільйони тонн нафти на рік, або 80 тис. барелів на день, що становить близько чверті від загальної потужності заводу.
За словами співрозмовників агентства, Рязанський НПЗ все ще переробляє нафту, але у меншому обсязі.
Одне з джерел повідомило, що деякі суміжні установки також були зупинені, включаючи риформінг, вакуумну гідроочисну установку газойлю та каталітичний крекінг.
Як повідомлялося, раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що українські дрони уразили Рязанський НПЗ в ніч на 23 жовтня, на території підприємства лунали вибухи та виникла масштабна пожежа.
Раніше Новокуйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) "Роснєфті" зупинив первинну переробку нафти після другої за місяць атаки дронів.
