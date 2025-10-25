Авторизация

Четвертий за потужністю НПЗ Росії зупинив переробку після атаки дронів - Reuters

 

Четвертий за потужністю нафтопереробне підприємство у Росії і найбільший НПЗ державної "Роснєфті" - Рязанський нафтопереробний завод зупинив установку первинної перегонки нафти після атаки українського дрона.

Установку АВТ-4 терміново зупинили у четвер після того, як вона загорілася внаслідок атаки дрона, повідомляє Reuters із посиланням на джерела у галузі.

Потужність цієї установки - 4 мільйони тонн нафти на рік, або 80 тис. барелів на день, що становить близько чверті від загальної потужності заводу.

За словами співрозмовників агентства, Рязанський НПЗ все ще переробляє нафту, але у меншому обсязі.

Одне з джерел повідомило, що деякі суміжні установки також були зупинені, включаючи риформінг, вакуумну гідроочисну установку газойлю та каталітичний крекінг.

Як повідомлялося, раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що українські дрони уразили Рязанський НПЗ в ніч на 23 жовтня, на території підприємства лунали вибухи та виникла масштабна пожежа.

Раніше Новокуйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) "Роснєфті" зупинив первинну переробку нафти після другої за місяць атаки дронів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

