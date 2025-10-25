Фінансові новини
25.10.25
01:34
Трамп про наміри Орбана обійти санкції США: «Я єдиний, хто має значення»
23:40 24.10.2025 |
Президент США Дональд Трамп відреагував на наміри Угорщини знайти спосіб обійти санкції США проти російських нафтових компаній.
Його заяву наводить видання The Guardian, пише "Європейська правда".
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив у п'ятницю, що його уряд працює над способами обходу санкцій США проти російських енергетичних компаній.
Президент Трамп на саміті щодо Гази в п'ятницю заявив, що йому подобається Віктор Орбан, і додав: "Я знаю, що багато людей не згодні зі мною, але я єдиний, хто має значення".
Орбан заявив, що він розмовляв з угорською нафтогазовою компанією MOL щодо санкцій, які нещодавно запровадив американський президент Дональд Трамп проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл".
Він сказав, що його уряд працює над тим, аби обійти санкції.
Раніше Дональд Трамп скасував підготовку саміту з Владіміром Путіним, що мав пройти в Будапешті.
