Трамп про наміри Орбана обійти санкції США: «Я єдиний, хто має значення»

 

Президент США Дональд Трамп відреагував на наміри Угорщини знайти спосіб обійти санкції США проти російських нафтових компаній.

Його заяву наводить видання The Guardian, пише "Європейська правда".

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив у п'ятницю, що його уряд працює над способами обходу санкцій США проти російських енергетичних компаній.

Президент Трамп на саміті щодо Гази в п'ятницю заявив, що йому подобається Віктор Орбан, і додав: "Я знаю, що багато людей не згодні зі мною, але я єдиний, хто має значення".

Орбан заявив, що він розмовляв з угорською нафтогазовою компанією MOL щодо санкцій, які нещодавно запровадив американський президент Дональд Трамп проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл".

Він сказав, що його уряд працює над тим, аби обійти санкції.

Раніше Дональд Трамп скасував підготовку саміту з Владіміром Путіним, що мав пройти в Будапешті.
 

