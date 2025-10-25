Фінансові новини
- |
- 25.10.25
- |
- 01:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єдиний НПЗ у Сербії ризикує зупинитися через американські санкції — Reuters
23:36 24.10.2025 |
Американські санкції проти компанії «Нафтова індустрія Сербії» (НІС), мажоритарним акціонером якої є російська «Газпром Нафта», завадили єдиному в Сербії нафтопереробному заводу отримати нафту. Без нових постачань цей НПЗ може закритися.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Джерела Reuters зазначили, що Сербія має лише кілька днів, перш ніж нафтопереробний завод НІС у Панчеві буде змушений припинити перероблення сирої нафти.
За даними аналітичної групи Kpler, танкер Maran Helios, що перевозив мільйон барелів казахстанської нафти для НІС прибув до хорватського міста Омішаль 9 жовтня. Однак джерело Reuters, каже, що нафта так і не потрапила до Сербії.
Хорватський оператор нафтопроводів Janaf заявив, що 8 жовтня доставив усю нафту, що належала НІС і перебувала в його системі, а після цієї дати жодних постачань до Сербії не планувалося. Це свідчить про те, що казахстанська нафта, придбана НІС, так і не надійшла до країни, вказує видання.
За підрахунками Reuters, нафти, яку мала отримати НІС, вистачило б для роботи нафтопереробного заводу в Панчеві протягом приблизно 10 днів.
Президент Сербії Александар Вучич іще 9 жовтня попередив, що без постачань нафтопереробний завод не зможе працювати після 1 листопада. Водночас він запевнював, що паливні сховища заповнені, і наявних запасів нафтопродуктів має вистачити країні до кінця року.
Нагадаємо, США ввели санкції проти сербської компанії НІС, яка є дочірнім підприємством російської «Газпром Нафти», ще у січні 2025-го.
Відтоді санкції відкладались шість разів, зазначала балканська служба «Радіо Свобода». Тим часом влада Сербії вела переговори з російською та американською сторонами. Однак 9 жовтня на сайті компанії повідомили, що не змогли отримати від США чергового відтермінування санкцій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Учасники «коаліції охочих» розробили план із п'яти пунктів для України
|Стармер закличе «коаліцію рішучих» зміцнити далекобійні спроможності України
|У ЄС запевнили, що використають росактиви для України: «ніхто нічого не ветував»
|Кошта: ЄС покриє фінпотреби України у 2026-27 роках, РФ має це «добре зрозуміти»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|STRATEGY FORUM’2025. Хід на прорив. Як стратегують ті, хто веде
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Україна та Rheinmetall обговорюють розширення можливостей спільного ремонтного хабу
|Вартість акцій «Роснефти» і «Лукойла» впала на $5,2 мільярда після санкцій США
|Євросоюз закрив росіянам лазівку для отримання карт Visa та Mastercard у Білорусі
|Путіну доповіли про обвальне падіння митних зборів до бюджету
|Четвертий за потужністю НПЗ Росії зупинив переробку після атаки дронів - Reuters
|Трамп про наміри Орбана обійти санкції США: «Я єдиний, хто має значення»
|Єдиний НПЗ у Сербії ризикує зупинитися через американські санкції — Reuters
Бізнес
|YouTube запускає інструмент для виявлення та видалення deepfake-відео
|Microsoft додає голосове управління у Windows 11
|У США випробували аналіз крові, що може виявити понад 50 видів раку. Результати вражаючі
|Samsung випустила Galaxy XR за $1800 — конкурента Apple Vision Pro з чипом Snapdragon XR2+ Gen 2 та Android XR
|Кібератака на Jaguar Land Rover коштувала Британії 2,5 мільярди доларів
|ШІ спотворює зміст новин у 45% випадків – незалежно від мови й країни: дослідження
|Новий король селфі — в DxOMark високо оцінили фронтальну камеру iPhone 17 Pro