Єдиний НПЗ у Сербії ризикує зупинитися через американські санкції — Reuters

Американські санкції проти компанії «Нафтова індустрія Сербії» (НІС), мажоритарним акціонером якої є російська «Газпром Нафта», завадили єдиному в Сербії нафтопереробному заводу отримати нафту. Без нових постачань цей НПЗ може закритися.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Джерела Reuters зазначили, що Сербія має лише кілька днів, перш ніж нафтопереробний завод НІС у Панчеві буде змушений припинити перероблення сирої нафти.

За даними аналітичної групи Kpler, танкер Maran Helios, що перевозив мільйон барелів казахстанської нафти для НІС прибув до хорватського міста Омішаль 9 жовтня. Однак джерело Reuters, каже, що нафта так і не потрапила до Сербії.

Хорватський оператор нафтопроводів Janaf заявив, що 8 жовтня доставив усю нафту, що належала НІС і перебувала в його системі, а після цієї дати жодних постачань до Сербії не планувалося. Це свідчить про те, що казахстанська нафта, придбана НІС, так і не надійшла до країни, вказує видання.

За підрахунками Reuters, нафти, яку мала отримати НІС, вистачило б для роботи нафтопереробного заводу в Панчеві протягом приблизно 10 днів.

Президент Сербії Александар Вучич іще 9 жовтня попередив, що без постачань нафтопереробний завод не зможе працювати після 1 листопада. Водночас він запевнював, що паливні сховища заповнені, і наявних запасів нафтопродуктів має вистачити країні до кінця року.

Нагадаємо, США ввели санкції проти сербської компанії НІС, яка є дочірнім підприємством російської «Газпром Нафти», ще у січні 2025-го.

Відтоді санкції відкладались шість разів, зазначала балканська служба «Радіо Свобода». Тим часом влада Сербії вела переговори з російською та американською сторонами. Однак 9 жовтня на сайті компанії повідомили, що не змогли отримати від США чергового відтермінування санкцій.