Санкції проти Лукойлу створили Болгарії проблеми. Уряд готує заходи реагування
23:31 24.10.2025 |
Болгарія розробляє багатоетапний план дій після того, як США запровадили санкції проти російської компанії "Лукойл", яка керує найбільшим нафтопереробним заводом країни в Бургасі. Міністр енергетики Жечо Станков запевнив, що постачання палива забезпечено. Про це повідомляє болгарське медіа News.bg.
Президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній - "Лукойлу" та "Роснефті" - у відповідь на війну Росії проти України. Це рішення спричинило шок у Європі, де Лукойл володіє мережею автозаправок і займається транспортуванням, зберіганням та перероблюванням сирої нафти.
Після засідання Ради міністрів міністр енергетики Станков повідомив про активацію плану щодо забезпечення безперебійних постачань нафти та нафтопродуктів.
"Якщо будуть спекуляції, то вони контролюватимуться державою. Нафта - це товар, який торгується на біржі, тобто, якщо там була реакція, вона не повинна так швидко відображатися в болгарських реаліях", - заявив Станков.
Міністр пояснив, що уряд має чіткий план, який містить кілька фаз. Перший етап пов'язаний з інспекцією та моніторингом. Другий етап передбачає превентивні заходи та діяльність, які дозволять залучити всі зацікавлені сторони до обговорення та розробки плану.
"Важливо, щоб громадяни Болгарії могли бути спокійні - паливо для споживання забезпечено", - запевнив міністр енергетики.
Міністр юстиції Георгій Георгієв повідомив, що нафтопереробний завод у Бургасі є стратегічним об'єктом для національної безпеки.
Георгієв запевнив, що в цій ситуації опинилася не лише Болгарія, а й інші європейські країни. У тісній співпраці з європейськими партнерами готуються механізми для вирішення справи відповідно до нової реальності.
