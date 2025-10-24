Bloomberg: Індійська компанія купила близькосхідну нафту замість російської

Індійська компанія Reliance Industries Ltd. придбала мільйони барелів сирої нафти з Близького Сходу й США після того, як Вашингтон запровадив санкції проти клмпаній "Роснефть" та "Лукойл".

Про це повідомляє Bloomberg.

Агентство посилається на трейдерів, які погодилися говорити на умовах анонімності.

Очікується, що вантажі будуть доставлені в грудні або січні.

"Reliance була найбільшим імпортером російської нафти в Індії за обсягом цього року. Вона купувала сиру нафту за довгостроковим контрактом з компанією "Роснєфть", - зазначає Bloomberg.

Хоча Reliance і раніше купувала близькосхідну нафту, нещодавні закупівлі, включно з деякими на початку цього тижня до санкцій США, були активнішими, ніж зазвичай, запевнили агентство трейдери.

Компанія придбала щонайменше 10 млн барелів на спотовому ринку у жовтні, причому близькосхідні сорти становили основну частину цих закупівель, і більшість сирої нафти - вже після санкцій США.

Bloomberg арогнозує, що постачання російської нафти до великих індійських НПЗ різко скоротяться після санкцій США щодо компаній "Роснефть" та "Лукойл", за винятком Nayara Energy Ltd., у якому "Роснефть" має частку акцій.