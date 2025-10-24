Китайські шахраї заробили мільярд доларів на фішингових SMS у США

Китайські злочинні угруповання перетворили розсилку шахрайських SMS у США на прибутковий бізнес вартістю понад $1 млрд за останні три роки, повідомляє WSJ, посилаючись на звіт Міністерства внутрішньої безпеки. Йдеться про так звані "текстові шахрайства" з повідомленнями про нібито прострочені дорожні збори чи борги поштовій службі. Мета - змусити жертв ввести дані банківських карток на фішингових сайтах.

Отриману інформацію шахраї використовують для покупок iPhone, одягу, косметики чи подарункових сертифікатів. Часто вони передають картки в цифрові гаманці Google та Apple Wallet в Азії, а потім діляться ними з виконавцями у США. Це дозволяє здійснювати покупки без повторної автентифікації, ніби власник сам схвалив транзакції.

Розсилка відбувається через SIM-ферми - кімнати, наповнені сотнями SIM-карт, які дозволяють одній людині надсилати стільки повідомлень, скільки тисяча звичайних номерів. У США вже виявили щонайменше 38 таких ферм у містах на кшталт Г'юстона, Лос-Анджелеса, Фінікса й Маямі. Їх встановлюють місцеві працівники, найняті через WeChat, які отримують технічні інструкції й підтримку.

За словами компанії Proofpoint, лише за один день минулого місяця американці отримали 330 тис. шахрайських SMS - рекордну кількість. Середньомісячний обсяг таких повідомлень утричі перевищує рівень початку 2024 року.

Фішингові сайти, створені через інструменти з Telegram, дозволяють шахраям у реальному часі стежити за тим, що вводить жертва. Ключовим моментом стає отримання одноразового банківського пароля, завдяки якому зловмисники можуть додати картку до свого цифрового гаманця.

Далі злочинці залучають 400-500 "мулів" щодня - американців, які роблять покупки за крадені гроші. Їхня винагорода мізерна: близько 12 центів за кожні $100 витрат. Товари згодом відправляють до Китаю й продають на місцевому ринку.

Схема продовжує набирати обертів, а влада США визнає її однією з найбільш витончених форм цифрового шахрайства, що напряму підживлює китайську організовану злочинність.