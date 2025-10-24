Звіт: хакери з КНДР викрали криптоактиви на $2 млрд у 2025 році

Понад $2 млрд криптоактивів викрали північнокорейські хакери у 2025 році - це найбільший річний показник за весь час. Про це йдеться у звіті аналітичної компанії Elliptic.

Загальний обсяг коштів, викрадених угрупованнями з КНДР, уже перевищив $6 млрд, зазначили експерти.

Загалом Elliptic приписує КНДР понад 30 інцидентів цього року. Серед них - атаки на Bybit, LND.fi, WOO X та Seedify. Попередній рекорд встановили у 2022 році ($1,35 млрд), а за весь 2024 рік сума склала менше ніж $700 млн.

У звіті йдеться, що зростає частка атак на приватних інвесторів. Соціальна інженерія поступово витісняє технічні експлойти - зловмисники фокусуються на тому, щоб обманом отримати доступ до криптогаманців.

Це свідчить про те, що найслабшою ланкою в інфраструктурі безпеки стає саме людина, а не програмний код, зазначили експерти.

Крім того, за їхніми словами, з розвитком аналітичних інструментів відстеження активів у блокчейні, групи з КНДР ускладнюють методи відмивання. За даними Elliptic, хакери використовують:

* багатоетапне змішування активів;

* транзакції між різними блокчейнами;

* маловідомі мережі з низьким рівнем аналітики;

* та інше.