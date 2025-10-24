Російський бізнес приготувався масово піднімати ціни та йти в тінь після підвищення податків

Більшість підприємців у Росії (70%) збираються підняти ціни на свої послуги та товари, а решта готується піти в тінь або використати схеми оптимізації через заплановане владою РФ підвищення податків.

Такі результати показало опитування, проведене серед 13 тис. власників бізнесу в Росії, передає The Moscow Times.

Як зазначається, головна претензія підприємців до влади на цьому тлі - відсутність діалогу під час розробки податкових новацій.

Раніше російський уряд вніс до Держдуми РФ проєкт федерального бюджету, який передбачає підвищення з 1 січня 2026 року ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20 до 22%, а також зниження порогу за доходами бізнесу для його сплати з 60 млн до 10 млн руб. на рік.

Таким чином, малий бізнес, який раніше користувався спрощеною системою оподаткування й не виплачував ПДВ, тепер повинен буде це робити.

Згідно з останніми доступними даними Мінекономрозвитку РФ, у 2023 році кількість малих та середніх підприємств у Росії становила 6,35 млн. Із них 96% були мікропідприємствами з доходами 13 млн руб. на рік.

Раніше повідомлялося, що в Росії можуть закритися сотні тисяч невеликих підприємств через рішення уряду збільшити податкове навантаження на бізнес.

До того Держдума РФ одразу в другому та в третьому читанні ухвалила закон про внесення зміни до федерального бюджету на 2025 рік. У підсумку, дефіцит федерального бюджету у 2025 році зросте до до рекордних 5,74 трлн рублів ($70,5 млрд за поточним курсом), або 2,6% ВВП. До цього найбільший дефіцит бюджету РФ було зафіксовано в пандемійному 2020 році: 4,1 трлн руб., тоді це становило 3,8% ВВП.

У вересні президент РФ Владімір Путін визнав, що видатки федерального бюджету Росії справді зростають, у тому числі через окупаційну війну в Україні, але це не становить великої проблеми з огляду на низький рівень держборгу, натякнувши на можливість збільшення запозичень для продовження війни.

Тоді ж Путін обіцяв більше не підвищувати податки найближчим часом. Втім, напередодні Міністерство фінансів РФ внесло на розгляд уряду проєкт федерального бюджету на 2026 рік та пакет супровідних законопроєктів, які передбачають підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20 до 22%. У російському міністерстві прямо вказали, що підвищення податків необхідне для фінансування війни у наступному році.