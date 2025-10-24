Авторизация

Пом'якшення риторики щодо росактивів на саміті ЄС вимагала не лише Бельгія, а й Люксембург

 

Під час обговорення можливості використання заморожених на території Європейського Союзу суверенних активів Росії на користь України у ході засідання Європейської ради 23 жовтня на вилученні з фінального тексту висновків саміту прямої згадки про передачу російських коштів Україні наполягала не лише Бельгія, але й Люксембург.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив дипломат ЄС у Брюсселі, обізнаний з деталями перебігу дискусії.

Бельгія та Люксембург висловили найбільше застережень щодо планів використати заморожені активи РФ для підтримки України.

"Не лише Бельгія виступила з рядом зауважень (щодо росактивів), також позицію щодо необхідності правової ясності процесу висловив Люксембург", - повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

За його словами, Бельгія та Люксембург побоюються, що у разі судових позовів, вони "змушені будуть нести відповідальність".

"Питання дуже чутливе, бо справді може постраждати банківська система цих країн. Інші держави намагалися їх переконати, що віднайдуть механізм спільної відповідальності Європи", - додав дипломат.

Він також нагадав, що Угорщина наразі є єдиною державою ЄС, яка заявляє, що не буде брати участь у цьому проєкті.

За даними аналітичної служби Європарламенту, бельгійський Euroclear контролює близько 180 млрд євро знерухомлених активів РФ. Другим за величиною зберігачем росактивів є Франція - близько 19 млрд євро. На території Люксембурга за різними даними може знаходитися від 10 до 20 млрд євро активів Росії, які на цей момент є замороженими.

 

