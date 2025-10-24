CNN: посланець Путіна прилетів у США на переговори

Кирил Дмитрієв, глава Російського фонду прямих інвестицій і спеціальний посланник Кремля, прибув до Сполучених Штатів для проведення переговорів невдовзі після того, як президент Дональд Трамп оголосив про нові жорсткі санкції проти Росії.

Про це стало відомо CNN, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією джерел, Дмитрієв має зустрітися з представниками адміністрації Трампа, "щоб продовжити обговорення відносин між США і Росією".

За даними Axios, у суботу з Дмитрієвим повинен зустрітися спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

Візит відбувається на тлі все більшого розчарування США відмовою Кремля припинити війну в Україні і після того, як Трамп заявив, що скасував запланований саміт з Путіним в Будапешті.

Дмитрієв нещодавно запропонував побудувати тунель "Трампа-Путіна" між Аляскою та Далеким Сходом Росії.

У квітні Дмитрієв став першим російським посадовцем, який відвідав Вашингтон після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На той час його візит розглядався як важливий крок у налагодженні відносин між Кремлем і Білим домом.

У квітні джерело повідомило CNN, що уряд США тимчасово скасував санкції проти Дмитрієва, щоб Державний департамент міг видати йому візу для в'їзду до США.

Нагадаємо, адміністрація Трампа в середу ввела санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл", закликавши Москву погодитися на негайне припинення вогню у війні з Україною.

В адміністрації Трампа вважають, що обрані санкції можуть суттєво вплинути на фінансове становище Росії, яка і так має чималі економічні труднощі та отримує основні свої прибутки з продажу енергоносіїв.

Після анонсу санкцій індійські НПЗ, як повідомляли, почали перевіряти своїх постачальників, а деякі китайські компанії принаймні тимчасово поставили на паузу закупівлю російської нафти.