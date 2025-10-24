Фінансові новини
- |
- 24.10.25
- |
- 14:44
- |
- |
Ексмера Стамбула звинувачують у шпигунстві
14:35 24.10.2025
Стамбульська прокуратура проводить розслідування за підозрою у шпигунстві проти усунутого з посади мера Стамбула Екрема Імамоглу, який зараз перебуває в ув'язненні.
Про це йдеться у заяві прокуратури Стамбула, передає Укрінформ з посиланням на TRT Haber.
«Стамбульська головна прокуратура оголосила, що усунуті з посади мер Стамбула Екрем Імамоглу та Неджаті Озкан (радник мера та політтехнолог - ред.) будуть викликані для надання свідчень у межах розпочатого розслідування за підозрою у шпигунстві. У тій самій справі затримано Мердана Янардага (журналіста - ред.)», - йдеться у повідомленні телеканалу.
У заяві прокуратури зазначається, що розслідування пов'язане з матеріалами, вилученими у підприємця Хюсеїна Гюна, заарештованого ще 4 липня за підозрою у діяльності на користь іноземних спецслужб. За даними слідства, у нього знайшли фото військової техніки, яких не було у відкритому доступі, а також фото паспортів громадян Ізраїлю, які займаються військовою чи політичною діяльністю в Ізраїлі. Окрім того, Гюн, не маючи офіційно великих доходів, здійснював великі міжнародні грошові перекази. Прокуратура стверджує, що Гюн, зокрема, підтримував зв'язки з представниками FETÖ та Робітничою партією Курдистану.
Імамоглу та Озкан наразі перебувають під вартою у межах інших справ. Прокуратура направила запит на проведення з ними допиту за обвинуваченнями у шпигунстві.
Окрім того, у межах розслідування справи було затримано журналіста Мердана Янардага, який, за даними слідства, підозрюється у співпраці з Гюном під час місцевих виборів 2019 року, коли він нібито займався медійною координацією виборчої кампанії «в контакті з іноземними структурами».
«Янардаг отримував вигоду від взаємодії з підозрюваним Гюном і координував інформаційну частину кампанії, сприяючи маніпуляціям у виборчому процесі», - стверджує прокуратура.
Розслідування ведеться спільно з Національною розвідкою Туреччини (MİT) та Стамбульським управлінням поліції.
